La selección ya impuso un récord histórico de goles, y todavía falta el segundo tiempo

Costa Rica está apaleando 19 por 0 a la representación de Islas Vírgenes Británicas, sí no es broma, y la paliza es histórica.

Apenas se juega el segundo tiempo y la Selección Sub-17, hace fiesta con el rival, en partido que inició a las 2 p.m. en las instalaciones del Proyecto gol.

La Tricolor enfrenta su segundo partido en el Torneo Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2026. El resultado es la mayor goleada que una selección nacional le ha propinado a un adversario.

Gerardo Coto, periodista y estadígrafo, le comentó a La Nación que la mayor goleada fue de 15-0 sobre Belice, sucedió a nivel sub-23, el 13 de setiembre del 2003.

La Selección Sub-17 goleó 9-0 a Islas Turcas y Caicos en su primer partido y ahora ya aplasta 19-0 a Islas Vírgenes Británicas. (Prensa Fedefútbol/Prensa Fedefútbol)

Otras palizas

Costa Rica 10 - Puerto Rico 0 (21-11-1978 a nivel juvenil)

Costa Rica 12- Puerto Rico 0 (10-12-1946 a nivel mayor)

Costa Rica 14 - Alemania 0 (15-5-2002 a nivel menor)

Costa Rica 12- Saint Marteen 0 (9-2-2025 a nivel infantil)

Estadísticas de Gerardo Coto Cover.