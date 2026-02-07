La selección ya impuso un récord histórico de goles, y todavía falta el segundo tiempo

Costa Rica está apaleando 19 por 0 a la representación de Islas Vírgenes Británicas, sí no es broma, y la paliza es histórica.
Costa Rica está apaleando 19 por 0 a la representación de Islas Vírgenes Británicas, sí no es broma, y la paliza es histórica.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.