La selección ya impuso un récord histórico de goles, y todavía falta el segundo tiempo

La Selección Sub-17 disputa el Torneo Clasificatorio de Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2026

Por Milton Montenegro y Esteban Valverde

Costa Rica está apaleando 19 por 0 a la representación de Islas Vírgenes Británicas, sí no es broma, y la paliza es histórica.








Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

