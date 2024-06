¿Cómo saber qué tipo de perfume me queda mejor? Experto en fragancias revela sus secretos

¿Cuánto perfume se recomienda ponerse? ¿Cuáles son las partes del cuerpo ideales para colocar la esencia? ¿Qué influencias tiene el olor de una persona en su estado de ánimo? Todas estas preguntas las contesta el experto Andrés Casallas, colombiano especializado en temas no solo de aromaterapia y belleza, sino también en los secretos del mundo de los perfumes.

A todos nos gusta oler rico; tenemos nuestro perfume favorito y cuando nos lo ponemos nos sentimos bien, pero ¿a qué se debe esto? Para eso recurrimos a Casallas, quien desde hace más de siete años se ha especializado en el tema de la perfumería.

Andrés, de 32 años, vive y trabaja en Bogotá, Colombia, y es representante de la marca By Beauty para su país, Panamá y Costa Rica, así como entrenador en temas de belleza y perfumería para los colaboradores que trabajan en los tres mercados. Actualmente tiene a cargo 45 diferentes marcas de maquillaje, skin care, cuidado personal y perfumería de nicho, lo que significa que vende fragancias cuyos precios se ubican entre los $60 y los $700.

Uno de los secretos más importantes a la hora de aplicar el perfume es hacerlo directamente sobre la piel, pero hay que humectarla con crema antes. (Shutterstock/Shutterstock)

Se encontró con el mundo de la belleza desde muy pequeño, gracias a su madre, por lo que conocía sobre tratamientos, cremas, maquillaje y perfumes desde la infancia. Años más tarde y gracias a un trabajo de modelaje, Casallas se adentró en el mundo del maquillaje, lo que a la postre lo llevó a convertirse en un estudioso de la perfumería.

“Trabajé en revistas, en editoriales de modas y con celebridades, enfocado más que todo en maquillaje editorial. Además, soy docente de maquillaje en una universidad de diseño en Colombia”, comentó.

Su preparación sobre los aromas lo llevó a educar su olfato para conectar con las fragancias y las emociones que provocan en el ser humano. “Si desbloqueamos nuestra memoria olfativa empezamos a relacionar los aromas con personas o con momentos. Tenemos la capacidad de emocionarnos a través de los aromas. Ahí es donde empecé a entender todo. Hay fragancias que me recuerdan a mi madre o a unas vacaciones, otras me dan hambre, otras ganas de dormir o de irme de fiesta o de tener sexo. Es algo mágico”, dijo.

Más que vender un perfume, su trabajo se trata de conocer a los clientes para saber cuál es la fragancia que mejor les funciona para su cuerpo, su tipo de piel o su personalidad. “Somos los encargados de humanizar las marcas, que el perfume no sea solo una botella bonita con un color llamativo, sino que funcione realmente”.

Los perfumes, la aromaterapia y las emociones humanas

Si algo emociona a este experto en perfumería es la relación tan intensa que tienen los aromas con las sensaciones y emociones humanas. “La aromaterapia es una cuestión que se ha estudiado y se ha aplicado muchísimos años para relajarse, para dormir, etcétera. Eso aplica también a las fragancias para el cuerpo, en cómo un perfume adecuado nos ayuda para sentirnos bien”.

Casallas explicó que aunque en los últimos años el poder de los aromas ha tomado un auge muy fuerte, no es algo nuevo, pues la aromaterapia se ha aplicado a lo largo de la historia para tratar sintomatologías y enfermedades.

Por otro lado, el experto expresó que muchos olores pueden provocar náuseas, dolores de cabeza y hasta estrés y ansiedad. “El cerebro es el responsable de todo lo que nosotros sentimos y los aromas tienen la capacidad de estimularlo directamente. Un olor estimula más al cerebro que una caricia o algo que veas o escuches. El gusto y el olfato están conectados directamente al cerebro”.

Afirmó que las compañías productoras de perfumes y sus vendedores se han dedicado a recopilar información para crear lo que ellos llaman “la ciencia del bienestar” y determinar cuáles aromas tienen la oportunidad de provocar emociones positivas.

Casallas dijo que gracias a ese conocimiento la industria de la perfumería se ha desarrollado tanto en las últimas dos décadas. Afirmó que hace 20 años comprarse un perfume era un gusto “de lujo” y que no había muchas opciones, pero que en la actualidad se puede encontrar una amplia gama de propuestas, lo que hace todavía más difícil la elección.

Desde muy pequeño, por la influencia de su madre, el colombiano Andrés Casallas aprendió secretos de belleza y cuidados de la piel. Con el tiempo se metió en el modelaje, el maquillaje y finalmente se especializó en perfumería. (Cortesía Andrés Casallas)

“Antes te tocaba usar lo que encontrabas o lo que usaban tus padres y es por esta última razón que muchas veces uno tienden a familiarizarse con las fragancias. La pregunta ahora es ¿cómo encontrar el aroma correcto para mí?”.

El primer gran consejo del especialista es no comprar nada sin antes probarlo. Las botellas y colores dicen mucho sobre la fragancia que contienen, pero no hay que dejarse llevar solo por las apariencias: hay que saber, por ejemplo, que los tonos azules o verdosos pueden corresponder con aromas marinos y frescos; en tanto que los negros o rojos son muy seductores.

Si bien Casallas afirmó que lo ideal es buscar asesoramiento con un experto o ir a una tienda especializada, hay que ser realistas: no todos tenemos esas opciones. Por eso nos dio algunas recomendaciones para quienes deben escoger un perfume y no tienen la oportunidad de consultar con alguien con conocimientos sobre el tema.

El colombiano explicó que al momento de elegir un perfume lo mejor es hacerlo con el estómago vacío, no con hambre, pero sí con un tiempo prudencial después de comer. “Al tener el estómago lleno ya estás a gusto, estás saturado, entonces muchas fragancias que estimulan el gusto no van a ser eficaces, porque el cerebro las va a rechazar”.

Un ejemplo que usó Casallas para explicar esta situación: El cerebro huele algo que se le asemeja a frutos rojos o a frutas, entonces va a enviar una señal diciendo que huele a postre, pero si nuestro estómago está lleno, lo va a rechazar de manera instintiva.

Además, no todos los días las personas se sienten de la misma manera, así que el estado de ánimo del comprador del perfume también puede influir. En esta situación lo mejor es que el día que se vaya a elegir una fragancia, sea uno en el que nos sintamos bien y tranquilos, sin preocupaciones o estrés.

“Todos los días no te sientes igual y no quieres comunicar lo mismo. Hay un día en el que te levantas y dices que quieres ser invisible, no quieres ser protagonista. Otro día estás tranquilo o te sientes como una reina. Todo eso se puede comunicar”, dijo.

Otro detalle importante a tomar en cuenta es no saturar el olfato. “Al tercer aroma el olfato está bien, pero a la cuarta prueba ya el sentido no reconoce el olor; aunque te vaya a gustar, lo rechazas por instinto”, dijo.

Hace unas semanas Andrés Casallas estuvo en Costa Rica para compartir sus conocimientos en perfumería, aromaterapia y sensaciones con clientes de marcas especializadas. (Cortesía Andrés Casallas)

Por lo general las personas tienen claro qué tipo de fragancias les gusta y eso se puede averiguar desde el empaque del perfume, ya que trae descripciones como “frutal” o “floral”. Estas indicaciones sirven como una guía para la elección y así no tener que probar muchos.

Además la tecnología es una gran aliada. En Internet se puede averiguar más a detalle qué fragancias son las más recomendadas para nuestro gusto, según las marcas disponibles.

¿Es cierto que llevar una bolsita con un poco de café en polvo para oler entre perfumes es un buen tip? No, Casallas explicó que esto es un mito. “El café borra cualquier aroma y eso lo puedes confirmar cuando llegas a una casa donde se acaba de preparar café, su olor impregna todo el lugar”, comentó. Por lo tanto, al oler el café, el olfato se satura y neutraliza los demás aromas.

Los perfumes, dónde colocarnos la esencia y a qué hora es la más recomendable

Detrás de las orejas, en el cuello y en la ropa son los puntos que muchos reconocemos como los adecuados para aplicarnos el perfume. Sin embargo, Casallas reveló los mejores spots para que perdure el aroma.

Las muñecas son una zona especial para perfumarse pero no se debe de frotar una contra otra, sino, golpearlas entre sí para que el aroma se diluya. (Shutterstock/Shutterstock)

Lo primero que hay que hacer es humectar la piel del cuerpo, este es un consejo especial. El experto comentó que las moléculas del olor se adhieren más fácil a la piel sobre partículas lipídicas o de grasa, en palabras sencillas, cuando la piel no está seca.

Lo recomendable es usar una crema sin aroma y después aplicar el perfume.

El siguiente consejo es que el perfume se debe de aplicar directamente a la piel, no en la ropa. “La fragancia está diseñada para funcionar sobre la química de la temperatura y la transpiración de la piel, no sobre un textil. Esto no quiere decir que si pones la fragancia en la ropa no va a oler, claro que sí, pero no da todo su potencial”, manifestó.

Esto pasa debido a que en la tela el aroma cambia o se oxida más rápido, se desperdicia y hasta puede manchar la ropa. Si la persona ya perfumó su piel y quiere agregar un poco más de esencia, no está de más ponerle un poquito a la ropa, como si fuera una bruma suave.

En cuanto a la pregunta de dónde aplicarlo, es importante hacerlo en la zona de la nuca (atrás, en la base de la cabeza, sobre el cuello). Este es un lugar de alta palpitación y transpiración, entonces cuando el cuerpo eleva su temperatura o empieza a sudar es como si nos convirtiéramos en un vaporizador y la fragancia toma mayor relevancia. “En esta zona funciona también la fibra capilar que tiene cutículas y eso hace que el aroma se absorba y se retenga durante más tiempo”, agregó el especialista.

Y si usted es de los que se pone perfume en la parte frontal del codo (sangradura o fosa del codo), lo hace bien. Lo mismo hay que hacer en la corva de la rodilla (parte trasera de la rodilla), detrás de las orejas y en el cuello. Otro lugar especial para colocar la esencia es en el escote porque es una zona alta de transpiración.

“Estos lugares mantienen una alta temperatura y palpitaciones, eso provoca que todo el tiempo la persona esté lanzando su fragancia al mundo, proyectándola desde estas zonas”, dijo.

En el caso de las muñecas, sí, también es bueno colocarse el perfume ahí, lo que no se recomienda es frotarlas entre sí después de atomizar el perfume. Cuando se realiza esa acción se dañan las moléculas del perfume, así que lo que se debe de hacer es chocarlas suavemente una con la otra para quitar el exceso. Otra zona complementaria para perfumar son los tobillos.

Siempre hay que aplicar el perfume antes de colocarse la joyería. Esta es otra recomendación importante, ya que, independientemente de la calidad del producto, este puede cambiar el color de las joyas debido a sus bases de agua y alcohol. Esta mezcla puede ser reactiva a los materiales de la bisutería.

¿Cada cuánto tiempo hay que retocar el perfume? El especialista dijo que si tenemos la necesidad de volvernos a perfumar cada vez que no sintamos nuestro propio olor, se nos van a gastar las botellas cada semana, ya que nos acostumbramos a los aromas.

Categorías Perfumes: Tienen mayor concentración.

Eau de Parfum (agua de perfume): Es el más común que conocemos y tiene un aroma fuerte, pero no con la intensidad del perfume.

Eau de Toilette: Son esencias más frescas de notas más volátiles con aromas florales, cítricos y frutales. Su concentración es más sencilla y de poca duración.

Aguas de colonia: Tienen su esencia de perfume mucho más frágil y son de duración corta.

Así que aunque no olamos nuestro perfume, el retoque de las fragancias se puede hacer cada seis horas y colocarlo como una bruma porque el aroma inicialmente ya está en nuestra piel. “Si te pones más producto, el aroma va a ser el mismo. No es que exista una carga olfativa de que a mayor aplicación más olor. No es algo que se acumula”, dijo Casallas.

En este tema hay que saber también qué tipo de producto es el que se aplica, ya que hay categorías de fragancias. Por ejemplo, los Body Mist (lociones corporales) son más suaves y se pueden usar durante el día.

Hay otra manera de mantener activo el aroma durante todo el día y son los paquetes que se venden con crema, loción y perfume de la misma marca y fragancia. Casallas recomendó aplicar la crema humectante antes del perfume y que los retoques se hagan durante el día con el Body Mist. “Somos afortunados porque actualmente tenemos oferta para todos. El no perfumarse ya no es una excusa como lo era antes que se consideraba un privilegio”, afirmó.

Las recomendaciones sobre cómo elegir el perfume perfecto para cada uno también aplican para los hombres. (Shutterstock/Shutterstock)

La calidad de los perfumes y el más adecuado para cada persona

El experto explicó cómo entender la variedad de fragancias. Primero están los perfumes, que son los que tienen mayor concentración; les siguen el Eau de Parfum (agua de perfume) que es el más común que conocemos y que tiene un aroma fuerte, pero no con la intensidad del perfume. Después está la categoría de Eau de Toilette, que son esencias más frescas de notas más volátiles con aromas florales, cítricos y frutales. Su concentración es más sencilla y de poca duración.Finalmente tenemos las aguas de colonia, que tienen su esencia de perfume mucho más frágil y son de duración corta.

“Al momento de la elección, que sea lo que más se ajuste a su presupuesto y sus necesidades. Se debe de escoger el que tenga las características más adecuadas porque no todo el mundo quiere fragancias envolventes o voluptuosas, sino que buscan algo más íntimo, algo para ellos mismos”, dijo.

Otro tema a considerar es que el perfume se adapta de manera diferente al nivel de pH de cada piel. “Cada persona tiene una química única, una forma de transpiración única y microorganismos únicos en su cuerpo. Todo eso provoca que la fragancia se comporte diferente en cada cuerpo. No es fácil encontrar una fragancia idea. Esto es como en el amor, hay que probar”, dijo.

¿Lo caro es mejor que lo barato? El especialista asegura que, gracias a la gran variedad que ofrece el mercado, el que una colonia o un perfume sea barato o caro no define si realmente es el adecuado para cada persona. Como explicó, todo es cuestión de química.

¿Por qué tenemos la necesidad de usar perfume?

Además de que todos tenemos una química diferente en la piel, también cada persona posee su aroma propio con una identidad, a partir de la producción de feromonas. Sin embargo, a lo largo de la evolución, perdimos la capacidad de distinguir estas feromonas entre unos y otros, una habilidad que los animales sí conservan.

“En nuestra evolución desarrollamos el habla, lo que provocó que perdiéramos la capacidad de la identidad olfativa. Los animales se manejan por aromas, ellos saben quién viene, dónde está la comida, e incluso manifiestan así si tienen miedo o estrés. Nosotros, en cambio, nos expresamos hablando”, afirmó Casallas.

En este contexto, mencionó a as feromonas y cómo los humanos no tenemos desarrollado el sentido del olfato para percibirlas al 100%, a diferencia de los animales que lo hacen de manera instintiva. “El aroma químico de la persona que nos gusta realmente no lo sentimos al momento de la atracción. De hacerlo, créeme, pareceríamos de verdad animales, unos sobre otros. Los animales en ese aspecto no se pueden controlar, todo es instintivo”, explicó.

Por esta razón, los humanos sienten la necesidad de crear una identidad olfativa, y es aquí donde los aromas juegan un papel crucial. El colombiano recordó que desde la época de los egipcios, los aceites y perfumes eran fundamentales en los rituales para honrar a las deidades y conectar con ellas. Hoy en día, los utilizamos para personalizar nuestra identidad y como una forma de comunicación entre seres humanos.

A la hora de elegir un perfume no hay que dejarse llevar solo por el color o la forma de la botella. Cada tono tiene su razón de ser y es importante conocer los componentes de las esencias. (Shutterstock/Shutterstock)

“Yo te puedo recordar por tus lentes, por tu ropa, por tu cabello o tu sonrisa, pero si me gusta tu aroma, todo eso queda en el olvido y cuando vuelva a sentir un olor similar te voy a recordar. Puedes usar la misma ropa todos los días o el mismo peinado, pero el aroma habla por ti”, comentó.

El perfume es un accesorio esencial que no solo embellece, sino que también comunica aspectos de nuestra personalidad y emociones. Con estos conocimientos, elegir una fragancia se convierte en una experiencia más consciente y satisfactoria.