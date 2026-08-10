Revista Dominical

¿Cómo resolver el conflicto entre taxis y Uber? Estas son las propuestas sobre la mesa

Once años después de la llegada de Uber, el modelo de transporte remunerado atraviesa su mayor transformación mientras el país busca una salida al conflicto

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Por Jorge Arturo Mora
Fotografía del 2015 durante una manifestación de taxistas. (Jose Cordero)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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