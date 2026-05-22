Revista Dominical

¿Cómo está cambiando el turismo en Centroamérica? Ventajas y retos de los países que compiten con Costa Rica por los visitantes extranjeros

Centroamérica ha diversificado su mercado turístico; si bien Costa Rica compite con ventaja por su experiencia, algunos destinos plantean importante competencia.

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Por Jorge Arturo Mora
Guatemala y Costa Rica representan a Centroamérica en una selección de 'Forbes' que resalta destinos de aventura para 2026 por su naturaleza y experiencias únicas.
Guatemala y Costa Rica representan a Centroamérica en una selección de 'Forbes' que resalta destinos de aventura para 2026 por su naturaleza y experiencias únicas. En la foto, la zona de Atitlán. ( Canva /Canva)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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