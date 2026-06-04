Revista Dominical

Científicos hacen pan tras encontrar levadura en las entrañas de una momia

Su extraordinario estado de conservación se debe a un inusual proceso de momificación natural: el congelamiento preservó incluso la humedad de sus células

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Por AFP y Jorge Arturo Mora
Hace más de 5.300 años —antes de que se construyeran las pirámides de Egipto— Ötzi caminaba por los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia, cuando murió tras recibir una flecha en la espalda. (Foto: Andrea Solero / AFP)
Hace más de 5.300 años —antes de que se construyeran las pirámides de Egipto— Ötzi caminaba por los Alpes, en la frontera entre Austria e Italia, cuando murió tras recibir una flecha en la espalda. (ANDREA SOLERO/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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