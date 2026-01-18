Celso Borges: ¿aún convocable o retirado de la ‘Sele’? Esto responde

Celso Borges es el futbolista con más partidos en la historia de la Selección Nacional de Costa Rica, con 164, y el quinto máximo goleador de la “Sele”, con 27 tantos. Su último partido con la tricolor fue el amargo 0-0 ante Honduras de noviembre pasado, que significó la eliminación de la ruta al Mundial 2026. Borges se había retirado la selección en marzo del 2024, pero volvió a vestir la roja para intentar “arañar” la clasificación.

En entrevista exclusiva con Revista Dominical se le consultó al tres veces mundialista si Costa Rica está perdiendo el respeto de sus rivales en Concacaf, y se le preguntó cuál es su estado actual: ¿vuelve a su retiro de la tricolor, o aún se considera convocable?

Le ofrecemos un extracto de la entrevista con Borges, así como la conversación completa en formato videopódcast.

Celso Borges habla de volver a la 'Sele', sus metas con La Liga y lo que hará tras retirarse

— Usted en el pasado recordó unas palabras que les dijo Bryan Ruiz cuando volvían del Mundial de Brasil: “Nos dijo en el camerino que nos habíamos ganado un respeto, que nos costó mucho ganarnos, pero que era muy fácil perderlo”. Usted reconoció que bastaban algunos partidos para perder aquello que les costó mucho. Tras el fracaso de la selección, ¿siente que estamos perdiendo el respeto?

— Si hablamos por respeto de que ya ahora piensan que todos nos pueden ganar, sí. Pero si hablamos de respeto de que hay que tener cuidado con Costa Rica, porque es una selección de calidad, no.

“Sí creo que hemos dado chance de pensar que nos pueden ganar, y eso es peligroso, porque tras abrir esa puerta va a costar cerrarla, y la única manera de cerrarla es ganando los partidos que hay que ganar, no hay otra manera. Eso es lo más peligroso, no el respeto de nuestra jerarquía, pero sí que piensen que pueden ganarnos, y en el fútbol usted a un rival no puede darle ni siquieraa ese chance.

“Va a ser un proceso duro, va a costar, pero veo a la gente que viene en la selección totalmente capacitada para volver a hacerlo bien. Me encantaría vivir lo del 2014 ahora como aficionado, porque eso fue una alegría para todos y estoy seguro de que hay mucho material. Son buenos muchachos, pero hay golpes en la vida que son duros y si se asimilan, bien, si no, eso es lo jodido".

— Si viene un directivo y le pide una recomendación de lo que se tiene que hacer de cara al futuro, ¿qué diría usted?

— Le diría que espere a que me retire para que pueda hacerle las recomendaciones (risas). Porque por ahora sigo siendo jugador, y son dos puestos completamente diferentes. Veo todo de la visión de un jugador.

“La ventaja de tener un papá entrenador es que me dio siempre los dos puntos de vista. Cuando uno tiene solo el punto de vista del jugador, uno piensa que el mundo gira alrededor de uno, y no es así. Hay muchas cosas en el negocio de fútbol que uno quisiera que se manejaran de otra manera, pero a nivel gerencial es diferente. No puedo decir lo que se tiene que hacer”.

En la imagen Celso Borges celebra uno de sus muchos goles con la Selección de Costa Rica, en este caso un tiro libre exquisito contra Uruguay en el Estadio Nacional del 6 de setiembre del 2019. (Rafael Pacheco Granados)

— ¿Todavía se considera un jugador convocable con la selección, o reinstaura su retiro? ¿Cuál es su estado actual?

— Ish... Uf... No tengo estado actual.

— ¿No ha pensado al respecto?

— No, no. La verdad no le he dado cabeza. Ir a la selección implica mucho sacrificio, porque son los días de días libres que uno tiene como jugador después de haberse matado la vida entrenando aquí en el club. Hay cierta parte de mí que me dice, ‘no, ya quiero disfrutar de mis días libres y ver a mis compañeros por televisión’.

“Sinceramente, cuando me volví a poner la camiseta de la selección me vinieron todos esos sentimientos otra vez de vuelta, y es algo muy lindo y muy especial. Pero uno depende de la gente que esté al mando.

“Pero es que no hay ni entrenador, entonces yo por ahora tengo que hacerlo bien aquí, y haciéndolo bien aquí pues, renové un año más y estoy muy contento. Hay mucho en el aire, no hay director deportivo, no hay entrenador... Falta mucho”.