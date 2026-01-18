Revista Dominical

Celso Borges: ¿aún convocable o retirado de la ‘Sele’? Esto responde

El jugador con más partidos en la historia de la ‘Sele’ se retiró en marzo del 2024, pero volvió a vestir la roja en 2025 para jugar la amarga eliminatoria rumbo al Mundial 2026. ¿Vuelve a su retiro o aún es seleccionable? Vea lo que respondió

Por Roger Bolaños Vargas

Celso Borges es el futbolista con más partidos en la historia de la Selección Nacional de Costa Rica, con 164, y el quinto máximo goleador de la “Sele”, con 27 tantos. Su último partido con la tricolor fue el amargo 0-0 ante Honduras de noviembre pasado, que significó la eliminación de la ruta al Mundial 2026. Borges se había retirado la selección en marzo del 2024, pero volvió a vestir la roja para intentar “arañar” la clasificación.








