“Como escribió el psicólogo estadounidense Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas, nosotros podemos elegir las emociones ante un estímulo. Si me gritan en la calle que la pandemia nos va a matar, yo voy a elegir mi respuesta ante ese estímulo verbal o intelectual; yo elijo si me alarma, si me hace reír, me pone a la defensiva o me va a provocar pánico o estrés. Yo tengo la capacidad de discernir si el estímulo de esa afirmación (Blue Monday) me sirve en algo positivo para mi vida laboral o emocional, si no sirve hay que desecharla”, agregó la psicóloga especializada en familia.