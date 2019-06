“De esto nos afectó tener que vivir en una sociedad que no quiere aprender, investigar, que repiten lo que escucharon y que muchas veces se basan en mitos. Les parece gracioso hacer chistes. A mí me dio cierto coraje y tristeza ver que la sociedad está así. Me preocupa que mi hijo crezca en una sociedad que no respeta la diversidad. Las diferencias físicas. Me preocupa que crezca en una sociedad que no respeta colores o ideas. Eso sí me preocupa, ahí es donde digo que tengo que cuidarlo mucho. Me importa que crezca en un ambiente de amor”, externa Jimmy.