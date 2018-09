“Al bus se puede subir solo. Yo antes lo alzaba pero me decía que él puede y así es. Hace poco lo metí en los boy scotus y a los paseos van solos y él me dice que lo deje. En la casa le he enseñado que no se dice no puedo. Si algo no lo alcanza, él puede jalar una silla o usar palo de escoba”; dice orgullosísima.