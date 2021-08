Allyson Felix, la atleta olímpica que hincó a Nike tras quedar embarazada

En el 2012, luego de dos reñidos intentos, la atleta estadounidense Allyson Felix por fin tocó la añorada gloria olímpica. Ese año, durante las justas deportivas realizadas en Londres, conquistó la medalla de oro en la prueba de 200 metros libres.

Ya había estado a punto de lograrlo en Atenas 2004 y en Beijing 2008, pero en ambas ocasiones quedó a milésimas de segundo del primer lugar y tuvo que conformarse con la no menos codiciada medalla de plata.

Eso nunca la detuvo. Por el contrario esta hija de un ministro religioso y una profesora de primaria empezó a entrenar de inmediato con la mirada en el oro olímpico. Su fe se convirtió en su gran motor. Felix considera que su talento es un regalo de Dios y por eso está obligada a dar el máximo de sí misma para honrar el don concedido.

Felix, de 35 años, es una de las atletas estadounidenses más condecoradas de su país, ya que además posee otras cinco medallas de oro olímpicas en pruebas de relevo, así como múltiples títulos alcanzados en campeonatos internacionales.

Con la gloria olímpica le llegaron los contratos publicitarios. Sin duda, su imagen era un imán para las marcas deportivas que la buscaron para convertirla en su vocera y fuente de inspiración para deportistas alrededor del mundo.

Una de esas marcas fue Nike, firma especializada en ropa deportiva, que logró ficharla en el 2010 como uno de sus más emblemáticos rostros.

No había duda de que la historia de éxito de Felix podría motivar a cientos de jóvenes a seguir su ejemplo y, de paso, convencerles de comprar las prendas que lucía en los anuncios.

Su exitoso contrato con Nike venció en diciembre del 2017 y mientras negociaba una extensión del mismo con la compañía, a inicios del 2018, se dio cuenta que estaba embarazada de su primera hija. Uno de los momentos más felices de su vida personal pronto se convirtió en un obstáculo para su carrera profesional.

[ La historia real detrás de ‘Paternidad’, el conmovedor filme de Netflix ]

Felix denunció en 2019, en un artículo editorial publicado en The New York Times, que Nike le ofreció reducir su pago en un 70% y que tampoco se comprometió explícitamente a cumplir con las protecciones por maternidad que ella solicitó en la renegociación.

Fue un movimiento valiente, ya que Felix se arriesgó no solo a quedarse sin su principal fuente de ingresos sino que además la incluyeran en una lista negra por su denuncia.

Como si esto fuera poco, según el relato de la deportista, agrega que la marca la contactó para participar en un anuncio sobre empoderamiento femenino, justo cuando ella se encontraba negociando por obtener beneficios de maternidad como parte de la renovación de su contrato. Asegura que sintió que se le revolvía el estómago.

“Me pareció que eso iba más allá del irrespeto y de hacerse los sordos”, dijo la deportista durante una entrevista con la revista Time. La ruptura era inevitable y Felix decidió poner fin a su ligamen de siete años con la marca.

No estaba dispuesta a aceptar esa regla permanente en torno a la maternidad. Le pedí a Nike que garantizara por contrato que no sería castigada si no me desempeñaba de la mejor manera en los meses que rodean el parto. Quería establecer un nuevo estándar. Si yo, una de las atletas más comercializadas de Nike, no pudiera asegurar estas protecciones, ¿quién podría hacerlo?.

— Allyson Felix, en su artículo editorial para 'The New York Times'.