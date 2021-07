“Yo me crié en la calle, y tuve muchas juntas que no eran las mejores, pero tuve una ventaja y fue que siempre me gustó mucho la lectura y me llegó a mis manos un libro sobre cómo clasificar a las amistades y fue lo que me alejó de los malos pasos. No recuerdo el autor, pero me cambió la vida. Yo no me enojé con mis amigos, solo me fui alejando”, relató con un poco de nostalgia.