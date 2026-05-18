Revista Dominical

Adiós a la era Orbán: Los nuevos vientos de Hungría que impactan a Ucrania y a la Unión Europea

Peter Magyar inicia su mandato en Hungría con decisiones que sacuden a Europa: desde el apoyo millonario a Ucrania hasta la apertura de archivos secretos.

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Por Julián Navarrete Silva
Peter Magyar, nuevo primer ministro de Hungría, saluda a simpatizantes.
Peter Magyar, nuevo primer ministro de Hungría, saluda a simpatizantes. (BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP)







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Julián Navarrete Silva

Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

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