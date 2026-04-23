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Unión Europea aprueba préstamo histórico para Ucrania tras meses de veto: ¿Cuándo llegará el dinero?

Tras el fin del veto de Hungría, la UE aprobó un millonario préstamo y nuevas sanciones contra Rusia.

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Por AFP
Banderas de la UE ondean en fila frente al edificio de la Comisión Europea en Bruselas, Bélgica.
Los europeos también aprobaron un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. (PeskyMonkey/Getty Images)







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