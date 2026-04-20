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La Unión Europea intentará desbloquear el miércoles el préstamo millonario a Ucrania

El primer ministro húngaro saliente, Viktor Orbán, había bloqueado el préstamo como medida de presión en una disputa con Ucrania.

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Por AFP
Destrucción por la guerra en Ucrania: 4 años de guerra se cumplen este 24 de febrero de 2026
Destrucción por la guerra en Ucrania: 4 años de guerra se cumplen este 24 de febrero de 2026 (Imagen de Shutterstock creada con fotos reales e intervención de IA/Imagen de Shutterstock creada con fotos reales e intervención de IA)







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