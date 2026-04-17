Columnistas

La batalla en Hungría no termina con Orbán

Que el sistema iliberal de Hungría haya perdurado 16 años no se debió solamente a la represión y a una política de forzar límites, sino también a que satisfacía una demanda social duradera de xenofobia, jerarquías y política divisiva

EscucharEscuchar
Por Maciej Kisilowski
Formado en la Universidad de Oxford con una beca financiada por George Soros, Viktor Orbán se volvió contra el orden liberal con una claridad y coherencia que pocos de sus homólogos pudieron igualar. (ARIS OIKONOMOU/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HungríaVíktor Orbániliberalismodemocracia iliberal

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.