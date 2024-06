Adaptar el surf a la persona, no la persona al surf

La sensación del mar en el cuerpo lo es todo. Si siente la marea en la espalda, es porque está colocado en dirección hacia el sur. Si la percibe en la cadera derecha, viene del oeste; si le golpea en la cadera izquierda, proviene del este, y si la recibe en el pecho, debe venir desde el norte. Esta es la realidad de Aitor Francesena, una de las personas ciegas que se deja llevar por el reventar de las olas sin necesidad de observarlas en el torneo de surf adaptado.

Son 30 segundos en los que es dueño de todo: domina las fuerzas del mar hasta por 150 metros para llegar a la playa de Boca Barranca, en Puntarenas. Luego de realizar sus maniobras encima de la tabla cae al agua y repite el proceso.

En el torneo internacional High Fives Costa Rica Open Pro de Surf Adaptado 2024 se reúnen todo tipo de personas. Hay quienes viajaron desde los lugares más remotos del mundo para apoyar a sus familiares y quienes compiten en el agua, según su discapacidad.

Son paratletas con prótesis en brazos o piernas, con discapacidad visual o parálisis cerebral, o que no tienen movilidad en sus piernas y deben surfear acostados, asistidos por alguien más.

Oriundo de Vasco, una comunidad al norte de España, Aitor Francesena nació con un glaucoma y tenía la advertencia de que iba a quedarse ciego conforme pasaban los años. Aun así, se convirtió en un surfista presente en todos los torneos imaginables y posteriormente decidió entrenar a la élite europea.

Fue en 2013 cuando perdió la vista por completo y, desde la sala del hospital donde estuvo internado durante tres meses, decidió comenzar una nueva vida. Se planteó solo dos posibilidades: sentarse en un sillón y dejar que los días pasaran o seguir disfrutando de lo que tenía a su alrededor.

Fiel a su espíritu luchador, optó por el camino desafiante. Su actitud desde entonces ha sido decirle sí a todo: a viajar, a bailar y, por supuesto, a surfear.

Dos años después retomó el deporte, pero ahora bajo la modalidad de surf adaptado. Planeó cuidadosamente su regreso al mar hasta que, un día, visitó una playa cercana a su hogar y descubrió que podía medir la intensidad del oleaje solo con escucharlo. A la mañana siguiente, con gafas en los ojos, se sumergió entre las olas y logró ponerse de pie en la tabla.

Se mantuvo estable en medio de los gritos de todas las personas que lo observaban en la playa y llegó al final de la ola. Desde entonces, no ha parado de practicar y ya ha sido campeón mundial de surf adaptado en cinco ocasiones.

De la silla de ruedas al mar

Dejar su silla de ruedas en la arena para sumergirse en el agua es parte de la rutina de Natalia Vindas Pérez, paratleta nacional que entrena de dos a tres horas diarias para dar su mejor desempeño con la tabla. Su categoría de competencia es la de Pro sin asistencia, lo que significa que surfea acostada por su cuenta.

En el 2008, cuando Natalia tenía 23 años, sufrió una caída durante una inspección de carreteras. Este accidente le provocó una lesión medular y la dejó inmovilizada de la cintura para abajo.

La invitación de su amigo Juan Manuel Camacho, quien también es paratleta nacional, la llevó a practicar surf. Desde que probó la profundidad del mar y se montó en su primera ola, quedó enamorada. Comenzó a practicar regularmente hasta convertirse en la única tica que representó al país en el torneo mundial.

Aunque antes del accidente no era una persona deportista, tras descubrir el surf adaptado se mudó a Jacó, Puntarenas y entrena diario, según le permiten las condiciones climáticas y su trabajo. Fuera del mar también debe practicar, pues este deporte no es solo acuático; realiza ejercicios funcionales para trabajar sus grupos musculares, que según explicó, son aquellos “que uno ni sabe que tiene”.

Al ingresar al océano, Natalia siente una conexión consigo misma que no logra experimentar bajo ninguna otra circunstancia. Lo describió como un vínculo con Dios y la naturaleza, que le permite disfrutar del presente y alejarse de las distracciones o el cansancio que vive más allá de la arena.

“Cuando estoy surfeando tengo que olvidarme de todo y dejarlo en la playa. Es entrar con la mente despejada. Para mí es casi también como un ejercicio de meditación”, agregó la paratleta.

La otra cara de la moneda para llevar a cabo este deporte es el apoyo colectivo. Si ya una tabla de surf es cara, son aún más costosas las que tienen adaptaciones para las personas con discapacidad, pues están hechas a la medida. La de Natalia, por ejemplo, tiene una cuña que le permite apoyar su pecho y levantar el rostro mientras surfea.

“Si alguien ve una silla de ruedas ahí en la playa no es que esté mal puesta, es que probablemente sus usuarios están metidos en el mar. No le va a servir a nadie más, porque está hecha a la medida de la persona. Tratemos de ser un poquito más conscientes en esa parte, que las ayudas técnicas son realmente necesarias para las personas, no es un lujo”.

— Natalia Vindas Pérez, paratleta, organizadora del evento y presidenta de la Asociación Deportiva de Surf Adaptado Adaptado.