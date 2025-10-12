Revista Dominical

79 años de impresión contrarreloj: Una noche dando forma a ‘La Nación’

Descubra la rutina nocturna de los 12 operarios que trabajan imprimiendo ‘La Nación’, en una gigantesca máquina alemana de 8 torres que imprime el periódico.

Por Julián Navarrete Silva
TRABAJO EXCLUSIVO DE REVISTA DOMINICAL. 08/10/2025, San José, Grupo Nación, fotografías de la Rotativa de Grupo Nación para ver como es el movimiento nocturno de impresionde los distintos periódico.
Este es el proceso de "plancha" en la máquina CTP, donde el material digital es trasladado a unas planchas de aluminio. (Jose Cordero/José Cordero)







Julián Navarrete Silva

Periodista de Revista Dominical, con más de 10 años de experiencia. Cubrió la crisis política nicaragüense desde 2018 para el diario La Prensa y Divergentes. Ha publicado en Reportagen, Courrier International, Internazionale, El País, Connectas, entre otros medios internacionales.

