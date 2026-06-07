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Zverev conquista Roland Garros y logra por fin su primer Grand Slam

Luego de cuatro intentos, el alemán Alexander Zverev añade a su palmarés uno de los grandes títulos del tenis mundial, Roland Garros

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Por AFP
El alemán Alexander Zverev levanta el trofeo luego de imponerse en la versión 2026 del Abierto Roland Garros de Tenis.
El alemán Alexander Zverev levanta el trofeo luego de imponerse en la versión 2026 del Abierto Roland Garros de Tenis. (JULIEN DE ROSA/AFP)







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