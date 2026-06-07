Zverev conquista Roland Garros y logra por fin su primer Grand Slam

El alemán Alexander Zverev levanta el trofeo luego de imponerse en la versión 2026 del Abierto Roland Garros de Tenis.

París, Francia. Alexander Zverev terminó por fin con su particular maldición este domingo en París y ganó su primer título del Grand Slam, al conquistar Roland Garros tras vencer en la final a Flavio Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5/7) y 6-1.

La estrella alemana de 29 años, número tres mundial, invirtió 4 horas y 16 minutos para doblegar al italiano de 24 años, decimocuarto del ranking, evitando más sorpresas en esta edición.

Era la cuarta vez que Zverev jugaba una final de uno de los cuatro grandes del calendario tenístico y en las tres anteriores había terminado derrotado: Abierto de Estados Unidos 2020 ante Casper Ruud, Roland Garros 2024 contra Carlos Alcaraz y Abierto de Australia 2025 frente a Jannik Sinner.

Pero en esta ocasión, todo se le puso pronto de cara, primero con la baja por lesión del campeón de las dos anteriores ediciones, Alcaraz, y con las eliminaciones inesperadas del número uno mundial, Sinner, y de Novak Djokovic, ganador de 24 títulos del Grand Slam, ya en la primera semana del torneo.

Zverev quedó pronto como el gran favorito y con toda la presión sobre sus hombros, pero la resistió perfectamente, como demostró con sus victorias sólidas ante dos de los jóvenes más prometedores del circuito, el español Rafa Jódar en cuartos y el checo Jakub Mensik en semifinales.

En la final, ante un Cobolli que estaba más descansado porque superó las semifinales sin jugar por enfermedad de su rival, mantuvo la cabeza fría incluso después del golpe anímico de los dos sets perdidos, que alargaban su espera.

Con este título, Alemania conquista un territorio tradicionalmente hostil. En la “era Open” (desde 1968) solo había triunfado allí de la mano de Steffi Graf, coronada seis veces en el cuadro femenino, la última de ellas en 1999.

En el siglo XXI, el tenis alemán solo había festejado en los Grand Slam con los éxitos de Angelique Kerber en Australia (2016), Estados Unidos (2016) y Wimbledon (2018).

Como en el caso de Zverev, el torneo femenino también había coronado el sábado a una tenista que no había ganado hasta ahora ningún Grand Slam, la rusa Mirra Andreeva (19 años), quien se impuso a la polaca Maja Chwalinska.