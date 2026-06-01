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La ausencia del ‘VAR’ en un momento decisivo de la victoria de João Fonseca genera críticas contra Roland Garros

Jim Courier cuestionó una jugada clave del duelo entre João Fonseca y Casper Ruud y puso nuevamente en debate el uso de tecnología en París

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Por O Globo / Brasil / GDA
El brasileño João Fonseca reacciona tras ganar un punto ante el noruego Casper Ruud durante su partido de individuales masculino en la octava jornada del torneo de tenis Roland Garros, disputado en la cancha Philippe-Chatrier del complejo Roland Garros, en París, el 31 de mayo de 2026. (Foto: Dimitar Dilkoff / AFP).
Una decisión arbitral en el segundo set del partido entre João Fonseca y Casper Ruud generó críticas y reabrió el debate tecnológico en Roland Garros. (DIMITAR DILKOFF/AFP)







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