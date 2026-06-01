La ausencia del ‘VAR’ en un momento decisivo de la victoria de João Fonseca genera críticas contra Roland Garros

Una decisión arbitral en el segundo set del partido entre João Fonseca y Casper Ruud generó críticas y reabrió el debate tecnológico en Roland Garros.

La victoria del brasileño João Fonseca sobre el noruego Casper Ruud en los octavos de final de Roland Garros desató cuestionamientos sobre la ausencia de un sistema de revisión electrónica permanente en el torneo francés.

Las críticas surgieron de Jim Courier, extenista estadounidense y bicampeón de Roland Garros, quien consideró que una decisión arbitral en un momento clave del partido pudo influir en el desarrollo del encuentro.

Fonseca avanzó a los cuartos de final tras imponerse por 3 sets a 1. Su próximo rival será el checo Jakub Mensik este 2 de junio.

Un punto discutido cambió el rumbo del partido

La polémica se produjo durante el segundo set.

Ruud dominaba el tie-break por 8-7 y disponía de un punto para cerrar la manga cuando una derecha de Fonseca pareció salir de la cancha. Incluso un aficionado reaccionó de inmediato al considerar que la pelota había sido mala.

Según recordó el diario británico The Independent, el sistema Hawk-Eye también mostró que la pelota salió. Sin embargo, el juez de silla invalidó esa referencia y señaló una marca sobre la arcilla. El árbitro determinó que la bola tocó la línea de fondo.

La decisión permitió que el juego continuara.

Ruud no logró cerrar el set. Más tarde perdió esa manga y posteriormente el partido.

Courier cuestiona la falta de tecnología

Courier lamentó que Roland Garros siga sin adoptar de forma plena la tecnología de rastreo electrónico de pelotas para las líneas.

El exnúmero uno del mundo sostuvo que en la mayoría de torneos del circuito esa pelota habría sido considerada fuera. También afirmó que los sistemas electrónicos presentan menos errores que las personas encargadas de arbitrar.

Además, señaló que los encuentros deberían definirse por el rendimiento de los jugadores y no por decisiones arbitrales controvertidas.

Roland Garros mantiene una excepción entre los Grand Slam

The Independent destacó que Roland Garros es el único torneo de Grand Slam que todavía no utiliza de forma generalizada la tecnología electrónica de marcación de líneas.

La situación volvió a abrir el debate sobre el uso de herramientas tecnológicas en uno de los campeonatos más tradicionales del tenis mundial.

Quién es Jim Courier

Courier tiene 56 años y figura entre los nombres más importantes del tenis estadounidense.

Ganó Roland Garros en 1991 y 1993. También conquistó el Australian Open en 1992 y 1993.

Además, ocupó el primer lugar del ranking mundial durante 58 semanas entre 1992 y 1993. Su retiro llegó en el año 2000.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.