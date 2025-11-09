Zozobra con Manfred Ugalde: el desafío que lo espera para unirse a la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica entró en la recta final de la eliminatoria y afina detalles para encarar los dos últimos compromisos que podrían sellar el boleto al Mundial 2026, pero lo hace sin su principal carta en ofensiva.

​La situación de Manfred Ugalde puede ser un dolor de cabeza para Miguel “Piojo” Herrera, técnico de la Tricolor, quien, si acaso, tendrá un día de trabajo con Manfred antes del partido del jueves de la próxima semana a las 8 p. m., de visita contra Haití.​

Mientras el resto de los legionarios empezó a llegar y termina de completar este domingo el arribo al país, Ugalde tiene previsto llegar a suelo nacional hasta el martes en la tarde, y la Selección sale un día después hacia Curazao; o sea, el delantero tendrá tiempo para descansar, pero no para entrenar.

El tema con Manfred, para que sea el último seleccionado en integrarse al equipo de todos, es el campeonato en Rusia.

Resulta que el Spartak de Moscú, club en el que milita Ugalde, juega el domingo a las 8:30 a. m., hora de Costa Rica, de visita contra el Ajmat, y será hasta el final de ese compromiso que el delantero pueda viajar.​

Luego del choque, Manfred tendrá que viajar unos 11 mil kilómetros desde Rusia hasta nuestro país, en un vuelo que, incluyendo las escalas, puede tardar más de 40 horas en llegar.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el arribo de Manfred está previsto para el martes próximo a las 3:30 p. m.

Pero, más allá de los inconvenientes por el traslado, en la cancha Ugalde llegará en buen momento tras acumular cinco tantos en los últimos siete juegos del Spartak.​

El Spartak lo nombró “Jugador del Mes de octubre” tras una votación entre los aficionados en la que el tico se impuso con el 36% de los votos. En el actual proceso eliminatorio, Ugalde ya suma un gol y tres asistencias con la Tricolor.​

Mientras Manfred puede generar incertidumbre, su compañero de ataque en la escuadra nacional crea un ambiente de tranquilidad.​

Manfred Ugalde tiene partido el domingo con el Saprtak de Moscú y hasta el martes se integra a la Selección de Costa Rica. (Concacaf.com/Fotografía)

Alonso Martínez, a quien se esperaba este sábado, le anotó el viernes anterior a Charlotte FC por el tercer juego de la primera ronda de playoffs de la MLS Cup.

​El equipo neoyorquino se impuso por 3-1 y se quedó con el pase a las semifinales de conferencia. Martínez fue el autor del 2-0 sobre el inicio de la segunda parte y alcanzó las 39 anotaciones desde que arribó a la MLS. Además, en la temporada acumula 21 festejos entre la liga estadounidense y la Leagues Cup.​

También en la ofensiva, el delantero Álvaro Zamora fue la gran figura del Académico Viseu en la victoria 3-2 ante el Lusitania de Lourosa FC por la décima jornada de la Segunda División de Portugal, marcando doblete. Esto fue hace tres días; Zamora y su equipo juegan el domingo de visita a las 8 a. m. contra el Filgueiras. Zamora llega al país el lunes a las 8 p. m.

El resto de las cartas ofensivas de la Tricolor son los jugadores que actúan en el campeonato nacional: Joel Campbell, quien elevó el nivel y fue figura en el último partido disputado por Alajuelense; Anthony Hernández, también de la Liga, en gran momento, punto alto para que los manudos avanzaran a la final de la Copa Centroamericana de la Concacaf; y, por último, el morado Warren Madrigal, quien tras dejar una seria lesión, no ha podido retomar el nivel. Sin embargo, Miguel Herrera le tiene mucha confianza.