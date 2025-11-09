Puro Deporte

Zozobra con Manfred Ugalde: el desafío que lo espera para unirse a la Selección de Costa Rica

El atacante de la Tricolor será el último en integrarse al equipo

Por Milton Montenegro

La Selección de Costa Rica entró en la recta final de la eliminatoria y afina detalles para encarar los dos últimos compromisos que podrían sellar el boleto al Mundial 2026, pero lo hace sin su principal carta en ofensiva.








Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

