¿Ya vieron este golazo? Impresionante chilena que le da la vuelta al mundo

De forma acrobática, pero efectiva y sobre todo muy llamativa, se marcó una joya de gol, que sacude las redes sociales.

El delantero, quien jugó en Estados Unidos, Portugal, China y Canadá, convirtió uno de los mejores goles de su carrera deportiva, y el cual, en redes sociales, piden que debería competir por el Premio Puskas, galardón que otorga la FIFA anualmente al autor del gol más espectacular del año en el fútbol mundial.

Se trata de Fredy Montero, quien dentro del área, hizo una obra de arte al sacudir las redes.

Fredy Montero, aos 37 anos. 🤯 pic.twitter.com/bCpXmIvnkx — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) November 8, 2025

Montero de 38 años y atacante del Real Cartagena de Colombia en la liga de ascenso, el futbolista asombró con su genialidad.

Ante Patriotas, en el Estadio La Independencia de Tunja, y cuando su elenco perdía 2-0, Fredy, tras un centro, controló el esférico con su pie izquierdo, y antes de dejar caer la pelota, realizó una acrobática chilena y el balón se colgó al ángulo. También fue un impulso para que su elenco empatara luego el juego.