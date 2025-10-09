Puro Deporte

Yanquis se despiden ante Toronto; Detroit y Chicago sobreviven en Grandes Ligas

Los Yanquis de Nueva York acumulan una temporada más de frustraciones en las Grandes Ligas

Por AFP
Ernie Clement de los Azulejos de Toronto cae tras recibir un pelotazo en la octava entrada del partido ante los Yanquis de Nueva York.
Ernie Clement de los Azulejos de Toronto cae tras recibir un pelotazo en la octava entrada del partido ante los Yanquis de Nueva York. (ISHIKA SAMANT/Getty Images via AFP)







