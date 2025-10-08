Puro Deporte

Yanquis remontan y evitan la barrida en la Serie de División de la Liga Americana

Los Yanquis de Nueva York finalmente respondieron ante los Azulejos de Toronto en el béisbol de Grandes Ligas

EscucharEscuchar
Por AFP
Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto se lanza para anotar frente a Austin Wells de los Yanquis, durante el partido por la serie de División de la Liga Americana.
Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto se lanza para anotar frente a Austin Wells de los Yanquis, durante el partido por la serie de División de la Liga Americana. (AL BELLO/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
YanquisYanquis de Nueva YorkGrandes Ligas
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.