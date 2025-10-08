Yanquis remontan y evitan la barrida en la Serie de División de la Liga Americana

Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto se lanza para anotar frente a Austin Wells de los Yanquis, durante el partido por la serie de División de la Liga Americana.

Los Yanquis de Nueva York evitaron salir de la postemporada por la puerta de atrás y se impusieron esta noche 9 carreras a 6 ante los Azulejos de Toronto, en el tercer juego por la Serie de División de la Liga Americana.

Los canadienses llegaron a este duelo en la Gran Manzana con ventaja de 2-0, por lo cual amenazaban con dejarse una vergonzosa barrida ante el equipo más ganador en la historia de este deporte.

El panorama no pintaba nada bien para los Yanquis, que llegaron a estar abajo 1-6 en el marcador en la tercera entrada. Sin embargo, a partir de ahí sacaron los maderos e iniciaron una remontada que los mantiene con vida.

El cuestionado Aaron Judge sigue demostrando que esta vez la etapa de playoff no le queda grande, pues se convirtió en la gran figura con cuatro carreras remolcadas y un jonrón para empatar el partido en el cuarto episodio.

Judge se fue de 4-3 con una base por bolas intencional y tres anotadas, mientras los aficionados gritaban “MVP-MVP” para recordar su gran temporada.

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón para dar ventaja en el quinto episodio, que finalmente se transformó en ocho carreras sin respuesta, hasta asegurar el triunfo.

El cuarto partido de la serie se disputará nuevamente en el Bronx este miércoles 8 de octubre a partir de las 5 p. m. hora de Costa Rica. Los Yanquis vuelven a llegar obligados a ganar para evitar la eliminación en el duelo al mejor de cinco encuentros.

En las otras series de esta postemporada, los Marineros de Seattle vencieron esta misma noche a los Tigres de Detroit 8 carrerras a 4, y se pusieron al frente del duelo 2-1.

Por su parte, en la Liga Nacional los Cerveceros de Milwaukee despacharon a los Cachorros de Chicago 7 a 3, con lo cual quedaron a solo una victoria de dejarse el boleto a la siguiente fase.

En tanto, los campeones defensores de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles, triunfaron el lunes 4-3 contra los Phillies de Filadelfia y también están 2-0 en el enfrentamiento particular, a solo una victoria de la barrida.