Polémica en el béisbol de Grandes Ligas: ¿Lanzador golpeó a propósito a un compañero?

Framber Valdez es el lanzador de los Astros de Houston involucrado en un escándalo por supuestamente golpear con la pelota a un compañero.

Un lanzador de los Astros de Houston, del béisbol de Grandes Ligas, quedó en el centro de la polémica porque al parecer golpeó intencionalmente con la pelota... ¡al catcher de su propio equipo!

Todo ocurrió en el partido entre los Astros y los Yanquis de Nueva York, el martes 2 de setiembre, como parte de la temporada regular. El abridor dominicano Framber Valdez enfrentaba a Trent Grisham en el plato y al parecer confundió el lanzamiento que le pedía el receptor mexicano César Salazar.

Lanzador y receptor se pueden comunicar por dos vías: las tradicionales señas con la mano, utilizadas por más de un siglo, o el sistema electrónico PitchCom, que consiste en un dispositivo con botones en el brazo del catcher que envía una señal sonora al audífono del pitcher.

El PitchCom se utiliza en el béisbol profesional desde el año 2022, con el objetivo de agilizar los juegos y evitar el robo de señales por parte de los rivales.

Tras el error de comunicación entre lanzador y receptor, los Yanquis conectaron un jonrón nada menos que de cuatro carreras.

Al enfrentar al siguiente bateador, Valdez golpeó a su compañero receptor en el protector del pecho, de nuevo por un lanzamiento en el que no se pusieron de acuerdo. Salazar se levantó visiblemente contrariado e hizo un gesto entre reclamo y molestia.

A la velocidad que va la pelota (en este caso a 93 millas o 149 kilómetros por hora), si el lanzamiento no está bien coordinado puede que al catcher no le dé tiempo de poner su guante, justo lo que ocurrió en este caso.

De inmediato se empezó a especular que Valdez lo había hecho a propósito: es decir, que golpeó a su compañero con la pelota en represalia por el error en el otro lanzamiento que terminó en jonrón. Son incontables las veces que los pitchers “castigan” así a rivales, pero es totalmente insólito que lo hagan con un compañero.

Después del partido, que los Yanquis ganaron 7 a 1, Valdez rechazó las acusaciones de que el golpe había sido intencional. “Pedí ese pitcheo, lo tiré y nos cruzamos. “Cuando bajamos al dugout, me disculpé y le dije (a Salazar) que asumía toda la responsabilidad por eso”, afirmó el lanzador al sitio web oficial de las Grandes Ligas.

Valdez explicó que ya tenía decidido hacer cierto tipo de lanzamiento, y que lo ejecutó aunque su compañero le estaba pidiendo otra opción, por lo cual lo tomó desprevenido en el plato.

Este tipo de pelotazos suele terminar con las bancas vacías y los jugadores dándose empujones, golpes y agarronazos. Esta vez, finalizó con los dos peloteros latinos bromeando en la banca, aunque persistirá la duda de cuál fue la verdadera intención del lanzador.