Polémica en el béisbol de Grandes Ligas: ¿Lanzador golpeó a propósito a un compañero?

Es normal que los lanzadores ‘ajusten cuentas’ con los rivales a través de un ‘pitcheo’, pero es insólito que lo hagan con un compañero

Por Milton Montenegro
Framber Valdez es el lanzador de los Astros de Houston involucrado en un escándalo por supuestamente golpear con la pelota a un compañero.
Framber Valdez es el lanzador de los Astros de Houston involucrado en un escándalo por supuestamente golpear con la pelota a un compañero. (DUANE BURLESON/Getty Images via AFP)







