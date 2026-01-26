Puro Deporte

Yamal sella con golazo el triunfo del líder Barcelona ante el colista Oviedo

El Barcelona recuperó el liderato en un partido ante el último lugar de la Liga Española

EscucharEscuchar
Por AFP
El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, dispara a marco bajo un fuerte aguacero en el partido contra el Oviedo por la Liga Española en el Camp Nou.
El delantero polaco del Barcelona, Robert Lewandowski, dispara a marco bajo un fuerte aguacero en el partido contra el Oviedo por la Liga Española en el Camp Nou. (JOSEP LAGO/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BarcelonaLamine YamalLiga Española
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.