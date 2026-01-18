Puro Deporte

El Barcelona sucumbe ante la Real Sociedad y aprieta la pugna por la Liga Española

El Barcelona ve reducida al mínimo su ventaja sobre el Real Madrid al frente de la Liga Española

Por AFP
El delantero del Barcelona Lamine Yamal saca un remate ante Igor Zubeldía y Aihen Muñoz de la Real Sociedad, durante el compromiso por la Liga Española.
El delantero del Barcelona Lamine Yamal saca un remate ante Igor Zubeldia y Aihen Muñoz de la Real Sociedad, durante el compromiso por la Liga Española. (ANDER GILLENEA/AFP)







