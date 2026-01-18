El Barcelona sucumbe ante la Real Sociedad y aprieta la pugna por la Liga Española

El delantero del Barcelona Lamine Yamal saca un remate ante Igor Zubeldia y Aihen Muñoz de la Real Sociedad, durante el compromiso por la Liga Española.

San Sebastián, España. El FC Barcelona sucumbió este domingo por 2-1 ante la Real Sociedad en el estadio Anoeta en la vigésima jornada de la Liga Española, un resultado que aprieta más aún el campeonato, después de que el Real Madrid venciera 2-0 al Levante el sábado.

El cuadro vasco golpeó primero con un tanto del delantero Mikel Oyarzabal (32′) tras un centro de Gonçalo Guedes cuando los txuri-urdin estaban sufriendo.

Marcus Rashford (70′) igualó el choque, pero el equipo guipuzcoano volvió a ponerse por delante rápidamente mediante un gol de Gonçalo Guedes (71′).

Con esta derrota, el Barça se mantiene líder con 49 puntos, uno más que el Real Madrid (48) y ocho más que el Villarreal y Atlético, tercero y cuarto, respectivamente.