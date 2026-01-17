Puro Deporte

El Real Madrid apaga un incendio y gana en medio de gritos de ‘Florentino dimisión’

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, no se salvó de las críticas de los aficionados

Por AFP
Kylian Mbappé celebra con Raul Asencio Arda Guler luego del segundo gol del Real Madrid ante el Alavés por la Liga Española.
Kylian Mbappé celebra con Raul Asencio y Arda Guler luego del segundo gol del Real Madrid ante el Alavés por la Liga Española. (JAVIER SORIANO/AFP)







