El nuevo entrenador del Real Madrid duró dos días en sumar su primer fracaso

Álvaro Arbeloa asumió el banquillo del Real Madrid y quedó eliminado de la Copa del Rey ante equipo de Segunda

Por AFP
Álvaro Arbeloa atendió esta conferencia de prensa el lunes 12 de enero luego de ser nombrado nuevo entrenador del Real Madrid.
Álvaro Arbeloa atendió esta conferencia de prensa el lunes 12 de enero luego de ser nombrado nuevo entrenador del Real Madrid. (OSCAR DEL POZO/AFP)







