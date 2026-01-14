El nuevo entrenador del Real Madrid duró dos días en sumar su primer fracaso

Álvaro Arbeloa atendió esta conferencia de prensa el lunes 12 de enero luego de ser nombrado nuevo entrenador del Real Madrid.

Madrid. El Real Madrid cayó eliminado este miércoles en octavos de final de la Copa del Rey al perder por 3-2 sobre la bocina ante el Albacete, de segunda división, en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico blanco tras el despido de Xabi Alonso el lunes.

Gonzalo García había igualado para el Real Madrid en el 90+1, pero el local Jefté Betancor dio el triunfo al equipo manchego en el 90+4, desatando la fiesta en el estadio Carlos Belmonte.

Antes de ese emocionante desenlace, el Albacete se había puesto por delante ya en dos ocasiones, con tantos de Javi Villar (42′) y del propio Jefté Betancor (82′), mientras que para el Real Madrid había igualado provisionalmente antes del descanso el argentino Franco Mastantuono (45+3′).

Fue el primer partido de Arbeloa, y también su primer fracaso. El exdefensor asumió el primer equipo tras la destitución de Alonso luego de perder la final de la Supercopa ante el Barcelona, el domingo pasado.