Puro Deporte

Y el goleador del Clausura 2026 será... Algunas predicciones de la prensa resultan impensadas

Vea las llamativas apuestas de los periodistas al pensar en quién será el máximo artillero del Clausura 2026

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar, Erick Torres y Marcel Hernández están contemplados por la prensa como opciones para ser el goleador del Torneo de Clausura 2026.
Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar, Erick Torres y Marcel Hernández están contemplados por la prensa como opciones para ser el goleador del Torneo de Clausura 2026. (Prensa Liberia, Prensa Alajuelense y Archivo LN/Prensa Liberia, Prensa Alajuelense y Archivo LN)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Clausura 2026Pronósticos Torneo Clausura 2026Ronaldo CisnerosMarcel HernándezErick TorresTomás RodríguezÁngel ZaldívarAnthony Hernández
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.