Y el goleador del Clausura 2026 será... Algunas predicciones de la prensa resultan impensadas

Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar, Erick Torres y Marcel Hernández están contemplados por la prensa como opciones para ser el goleador del Torneo de Clausura 2026.

¿Quién va a ser el goleador del Torneo de Clausura 2025? La mayor parte de la prensa especializada que participó en el ejercicio de pronósticos de La Nación para este campeonato votó por hombres que ya demostraron que son una garantía en la red.

Sin embargo, resulta curioso el hecho de que también hay periodistas que pusieron sobre el tapete a jugadores que apenas van a debutar en el campeonato, como el panameño de Saprissa, Tomás Rodríguez, por quien votaron dos comunicadores: Daniel Jiménez y Everardo Herrera.

O el mexicano Ángel Zaldívar, a quien Yashin Quesada lo eligió como el goleador del campeonato sin que llegara al país. Inclusive, lo escogió unas horas antes de que Liga Deportiva Alajuelense lo anunciara oficialmente como su segundo refuerzo en este mercado.

Antonio Alfaro, Adrián Fallas, José Alberto Montenegro y Dinia Vargas son los cuatro comunicadores que votaron por Erick “Cubo” Torres como goleador del Clausura 2026.

Adrián “Cazador” Barboza eligió a José de Jesús González como su candidato a ser el máximo artillero del certamen; mientras que Anthony Hernández es la ficha de Adriana Hernández.

Todos los demás se inclinaron por dos delanteros extranjeros. El atacante cubano Marcel Hernández recibió 42 votos; mientras que 25 comunicadores eligieron al delantero mexicano Ronaldo Cisneros.

Fueron 74 periodistas de diferentes medios los que contestaron la consulta, pero se recibieron 76 respuestas. ¿Qué pasó?

Lo que ocurre es que tanto Iand García (Teletica) como Verónica Alpízar (FUTV) apostaron por un co-goleo, compartido por Marcel Hernández y Ronaldo Cisneros.

En una anterior entrega de este sondeo de La Nación, la amplia mayoría de la prensa deportiva opinó que Liga Deportiva Alajuelense va a revalidar su corona (84% de los votos); mientras que el 16% restante se dividió entre Saprissa y Herediano, como los posibles monarcas del Torneo Clausura 2026 que se inició este martes 13 de enero.

¿Y usted qué piensa? ¿Quién será el goleador del Torneo de Clausura 2026?

Los periodistas que votaron

1. Pablo Guzmán (Monumental)

2. Rodolfo Mora (Monumental)

3. Carlos Serrano (Monumental)

4. Harrick McLean (Monumental)

5. Anthony Porras (Columbia)

6. Eduardo Baldares (Columbia)

7. Rónald Villalobos (Columbia)

8. Jimena Rodríguez (Columbia)

9. Mariela Jiménez (Repretel)

10. Andrey Aguilar (Repretel)

11. Carlos Chinchilla (Repretel)

12. Adrián Méndez (Teletica Radio)

13. Andrés González (Teletica Radio)

14. Eduardo Castillo (Teletica Radio)

15. Christian Sandoval (Teletica Radio)

16. Iand García (Teletica Radio)

17. Gustavo Jiménez (La Nación)

18. Fanny Tayver (La Nación)

19. Milton Montenegro (La Nación)

20. Esteban Valverde (La Nación)

21. Juan Diego Villarreal (La Nación)

22. Rónald Matute (La Nación)

23. Jairo Villegas (La Nación)

24. Alberto Calvo (La Nación)

25. Rodrigo Calderón (La Nación)

26. Sergio Alvarado (La Teja)

27. Yenci Aguilar (La Teja)

28. Eduardo Rodríguez (La Teja)

29. Ricardo Silesky (La Teja)

30. Diego Obando (YashinQuesada.com)

31. Yashin Quesada (YashinQuesada.com)

32. José Ríos (YashinQuesada.com)

33. Alonso García (Tigo Sports)

34. José Ramírez (Tigo Sports)

35. Gabriel González (Tigo Sports)

36. Adriana Rivera (Tigo Sports)

37. Adrián Mendoza (CRHoy)

38. Dinia Vargas (CRHoy)

39. Gabriel Vargas (FUTV)

40. Verónica Alpízar (FUTV)

41. Camilo Hernández (FUTV)

42. Pamela Solano (El Picadito)

43. Daniel Jiménez (Teletica.com)

44. Adrián Fallas (Teletica.com)

45. Fernando Araya (Teletica.com)

46. Pablo Segura (TD Más)

47. Kevin Jiménez (TD Más)

48. Adriana Hernández (TD Más)

49. Gustavo López (TD Más)

50. Josué Quesada (TD Más)

51. Cristian Segura (Multimedios)

52. Freddy Porras (YashinQuesada.com)

53. Keish Gómez (ESPN Costa Rica)

54. Antonio Alfaro (Muerte súbita)

55. Melissa Alvarado (Canal 7)

56. Luis Bolaños (Canal 7)

57. Miguel Calderón (Canal 7)

58. Daniel Quirós (Canal 7)

59. Jason Arce (Extra TV 42)

60. Estefan Monge (Extra TV 42)

61. Marisol Abarca (Extra TV 42)

62. Rodrigo Calvo (El Buzón de Rodrigo)

63. José Pablo Alfaro (Multimedios)

64. Maynor Solano (Multimedios)

65. Keydel Romero (DeportesCR.net)

66. Reinaldo Lewis (DeportesCR.net)

67. William Mora (Revista Más Deporte)

68. Alejandro Fonseca (Diario Extra)

69. Adrián Barboza (Radio Actual)

70. Cristian Mena (La Fuerza Azul)

71. Everardo Herrera (EverardoHerrera.com)

72. Daniel Murillo (ESPN)

73. José Alberto Montenegro (Tigo Sports)

74. Gerardo Coto (Canal 13)

