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Warren Madrigal y su equipo echan a perder la fiesta de Messi: Inter Miami eliminado en Concachampions (video)

Warren Madrigal y el Nashville SC avanzaron a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf sin necesidad de ganar

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Por Fanny Tayver Marín y AFP
Lionel Messi y Warren Madrigal volvieron a estar frente a frente en el partido entre Inter Miami y Nashville SC. El equipo del tico sigue con vida en Concachampions.
Lionel Messi y Warren Madrigal volvieron a estar frente a frente en el partido entre Inter Miami y Nashville SC. El equipo del tico sigue con vida en Concachampions. (LEONARDO FERNANDEZ/Getty Images via AFP)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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