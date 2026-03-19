Warren Madrigal y su equipo echan a perder la fiesta de Messi: Inter Miami eliminado en Concachampions (video)

Lionel Messi y Warren Madrigal volvieron a estar frente a frente en el partido entre Inter Miami y Nashville SC. El equipo del tico sigue con vida en Concachampions.

El futbolista costarricense Warren Madrigal y sus compañeros del Nashville SC dieron una campanada en la Copa de Campeones de Concacaf, echando a perder una fiesta de Lionel Messi y transformando en fracaso uno de los grandes objetivos del Inter Miami.

Al astro argentino le duró muy poco la alegría de al fin llegar a su gol 900. Era claro que el Inter Miami partía como favorito en esta serie de Concachampions. No solo eso, porque para nadie es un secreto que este equipo estaba llamado a ganar la Copa de Campeones de Concacaf. Y acaba de quedar fuera en octavos de final.

En este partido con tintes históricos por lo ocurrido, Warren Madrigal fue titular y jugó 58 minutos con su equipo, el Nashville SC.

El equipo de Messi, que tenía este torneo como su gran objetivo de la temporada, quedó fuera por el valor de los goles lejos de casa, ya que la ida terminó con empate 0-0 en Nashville; mientras que este miércoles se produjo un 1-1 que resultó lapidario.

Inter Miami se adelantó a los siete minutos con un gol de Messi, el 900 de su carrera, pero la fiesta en Fort Lauderdale se vino abajo con el empate del también argentino Christian Espinoza en el minuto 74.

El temprano adiós del Inter en la Concachampions, competición en la que el año pasado llegó hasta la final, fue también una triste despedida para el Chase Stadium.

Fue el hogar del Inter desde su ingreso en la MLS en 2020 hasta la mudanza a principios de abril a una nueva cancha en Miami, bautizada como Nu Stadium.

Bajo una persistente lluvia, la noche no podía comenzar mejor para las Garzas, que en sólo siete minutos vieron como su gran capitán abría el marcador con su histórico gol 900.

Messi recibió una asistencia en el área del lateral español Sergio Reguilón y se acomodó la pelota hasta engatillar un zurdazo cruzado.

El entrenador Javier Mascherano había dado descanso a su estrella en la última jornada de la MLS para tenerlo fresco para este crucial duelo.

Una vez que en 2025 alzaron su primer título de la MLS, coronarse como campeones de la Concacaf era el gran e indisimulado objetivo del Inter para este año, en el que hicieron una enorme inversión en fichajes como el propio Reguilón y el mexicano-argentino Germán Berterame, además de la compra definitiva del argentino Rodrigo De Paul.

Pero Miami no logró aumentar la ventaja y la fiesta quedó definitivamente aguada cuando una fuerte volea de Espinoza envió a la red un balón suelto en el área de Miami.

Mascherano recurrió en los últimos minutos al uruguayo Luis Suárez para un desesperado asedio, pero la defensa de Nashville resistió hasta sellar el pase a cuartos, donde chocará con el Philadelphia Union o el América de México.

Vea el gol de Messi

¡900 veces Lionel Messi! ⚽ pic.twitter.com/3oLNdqxLno — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) March 18, 2026

Vea el gol de Christian Espinoza