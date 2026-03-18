Puro Deporte

Última hora: Messi anota el gol 900 de su carrera (video)

Lionel Messi continúa agrandando su leyenda a punta de goles

EscucharEscuchar
Por AFP
Lionel Messi celebra el gol 900 de su carrera profesional con sus compañeros del Inter de Miami, luego de anotarle al Nashville SC.
Lionel Messi celebra el gol 900 de su carrera profesional con sus compañeros del Inter de Miami, luego de anotarle al Nashville SC. (CARMEN MANDATO/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lionel MessiInter MiamiSelección de ArgentinaCristiano Ronaldo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.