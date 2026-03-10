Increíble gesto de un periodista con Lionel Messi: le acaricia las piernas y lo presume en redes sociales

Un periodista hizo lo impensado con Lionel Messi, el astro argentino del fútbol, considerado por muchos como el mejor jugador del planeta.

El comunicador no solo le acarició las piernas a Messi, sino que hasta se tomó una fotografía del momento, que subió a sus redes sociales.

“No todos los días se está cerca de D10S…!!!”, escribió Cristóbal Soria, quien agregó: “Te quiero, Leo…!!!”.

Desde hace tiempo, Soria defiende a capa y espada a Messi en el programa El Chiringuito, donde es comentarista y panelista.

Cristóbal Soria se mostró feliz junto a Lionel Messi. (Cuenta X de Cristobal Soria/Cuenta X de Cristobal Soria)

De hecho, hace año y medio viajó a Miami para observar un partido del Inter y pudo abrazarlo. Y una vez que pasó el momento, que recorrió el mundo, parado junto al rosarino y el resto de los jugadores de la selección, no pudo contener las lágrimas y se despidió desde su teléfono celular.

Soria se define como “el fan número uno” de La Pulga y, en junio del 2024, convocó a los hinchas para cantarle feliz cumpleaños.

No todos los días se está cerca de D10S…!!!



Te quiero Leo…!!!❤️ pic.twitter.com/qCg1pyZiO7 — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) March 10, 2026

En la previa al partido contra Chile, durante la Copa América, el 10 se asomó al balcón y, junto a él, apareció Cristóbal Soria, quien se emocionó hasta las lágrimas.

“El tío”, como es conocido Soria, es un periodista deportivo español que nació el 3 de julio de 1969 en Sevilla. Si bien en el último tiempo cobró gran notoriedad en el programa El Chiringuito de Jugones, sobre todo por sus fuertes críticas al Real Madrid y su admiración por Leo Messi, su carrera en el ámbito deportivo comenzó en un campo diferente al periodismo.

😍 ¡¡HISTORIA de la TELEVISIÓN!! 😍



👏 LEO MESSI sale a SALUDAR por su CUMPLEAÑOS EN DIRECTO con @cristobalsoria en @elchiringuitotv...



😳 ¡¡Con MILES de AFICIONADOS felicitando al argentino!! pic.twitter.com/ViADtEE3yY — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 25, 2024

En sus inicios, se desempeñó como árbitro de fútbol de la segunda división B y, más cerca en el tiempo, como delegado de campo, según información del periódico La Nación de Argentina.

En junio del 2024, el diario AS de España destacó que, en el podcast oficial de la selección albiceleste y de la federación argentina, Cristóbal Soria soltó un comentario que dejó a todos boquiabiertos.

“Con Messi me he sentido próximo a la homosexualidad”, dijo en ese instante.