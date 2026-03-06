La inesperada reacción de Lionel Messi cuando Donald Trump dijo que es mejor que Pelé

Lionel Messi presta atención a las palabras de Donald Trump en la Casa Blanca.

La visita del Inter Miami CF a la Casa Blanca para celebrar la MLS 2025 dejó una postal difícil de imaginar: el contraste entre la habitual timidez de Lionel Messi y la verborragia de Donald Trump.

Durante el encuentro, el capitán de “La Scaloneta” se mostró visiblemente sorprendido ante un presidente de Estados Unidos que, rompiendo el protocolo tradicional, decidió tratarlo con una cercanía inusual.

Tras ingresar a la sala de conferencias junto a Jorge Mas, Messi escuchó con una sonrisa contenida cómo Trump mezclaba temas de geopolítica con elogios futbolísticos.

La primera reacción de asombro del rosarino llegó cuando el mandatario reveló una intimidad familiar: “Mi hijo me dijo: ‘Dad, ¿sabes quién viene hoy?’. Y yo le dije: ‘No, tengo muchas cosas ocurriendo al mismo tiempo’. Y él dijo: ‘¡Messi!’. Él es un gran fan tuyo”, relató el presidente ante la mirada atenta del 10 de la Albiceleste.

Lionel Messi se notaba sorprendido por las palabras de Donald Trump. (ALEX WONG/Getty Images via AFP)

A medida que el discurso avanzaba, la gestualidad de Messi se volvió el centro de atención, especialmente cuando Trump se metió de lleno en el debate sobre quién es el mejor de la historia.

“No debería decir esto para que no digan que soy viejo, pero yo vi jugar a Pelé en New York Cosmos. Así que empezamos con Pelé, pero me parece que él (Messi) es mejor que él... ¿Quién es mejor?”, lanzó el mandatario.

Ante semejante declaración de una de las figuras más poderosas del mundo, Messi no pudo evitar reírse, mostrando una mezcla de timidez y gracia por el entusiasmo del presidente.

La interacción se volvió aún más personal cuando Trump comenzó a llamarlo simplemente “Leo” de forma reiterada, reconociendo el peso que el argentino carga sobre sus hombros.

“He visto a otros deportistas venir de otros países, pero no ganan. Y él sí ganó. Leo, vos viniste y ganaste, es muy inusual. Y francamente, hay más presión puesta en ti que en cualquier otra persona”.

A lo largo de la ceremonia, Messi mantuvo una postura de respeto y gratitud, especialmente cuando se repasó el éxito del Inter Miami en el Mundial de Clubes 2025.

El capitán asintió con humildad al escuchar a Trump destacar su récord histórico: “Es el primer jugador en ganar el Jugador Más Valioso de la MLS dos temporadas consecutivas, ¡increíble!”.

El cierre del encuentro estuvo marcado por un agradecimiento directo que Messi recibió con un gesto de aprobación, cuando el presidente valoró su decisión de mudarse a Estados Unidos por encima de otras ofertas globales.

Las reacciones de Lionel Messi en la Casa Blanca se percibían espontáneas. (WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP)

“Leo, como el mejor jugador del último Mundial, podrías haber elegido cualquier equipo del mundo y elegiste Miami, y no te culpo... La temperatura es extraordinaria allí. Así que quiero agradecerte por incluirnos en tu travesía”, concluyó Trump.

Entre risas compartidas con sus amigos Rodrigo De Paul y Javier Mascherano, Messi cerró una jornada donde, una vez más, su fútbol logró que incluso el protocolo de la Casa Blanca se rindiera ante su figura.