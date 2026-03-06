Puro Deporte

¿Qué andaba haciendo Lionel Messi con Donald Trump en la Casa Blanca?

Lionel Messi y Donald Trump protagonizaron un llamativo encuentro nada menos que en la Casa Blanca

Por AFP
La estrella argentina Lionel Messi le entrega un balón al presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un evento con el Inter Miami en la Casa Blanca.
La estrella argentina Lionel Messi le entrega un balón al presidente de Estados Unidos Donald Trump durante un evento con el Inter Miami en la Casa Blanca. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)







