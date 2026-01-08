Messi, a corazón abierto: de su fanatismo por una serie al reclamo de Antonela Roccuzzo por jugar fútbol en la casa

Messi compartió detalles personales sobre su familia, su historia con Antonela y sus hábitos diarios en una entrevista distendida desde Miami.

Lionel Messi mostró un perfil poco habitual durante una entrevista exclusiva con el programa Nadie dice nada, de Luzu TV, grabada en Miami. El capitán de la selección argentina habló de su vida familiar, sus rutinas fuera del fútbol, su relación con Antonela Roccuzzo y hasta sus gustos televisivos, en una conversación distendida con Nicolás Occhiato y Diego Leuco.

La charla se emitió este martes 6 de enero, como parte del inicio de una nueva temporada del ciclo. El reportaje se grabó a finales del año pasado en el Chase Stadium, donde Messi se mostró relajado y dispuesto a abordar temas personales, lejos del formato tradicional de entrevistas deportivas.

Uno de los ejes fue su vida familiar. Messi explicó que en su casa la pelota está siempre presente y que el fútbol forma parte de la rutina diaria con sus hijos. Señaló que Mateo también practica tenis, aunque el fútbol domina la dinámica familiar. Indicó que Antonela puso una regla clara: no jugar dentro de la casa, para evitar desordenes y daños.

Al referirse a la convivencia, el futbolista destacó su obsesión por el orden. Comentó que organiza su ropa por colores, prepara todo antes de entrenar y no le agrada que toquen sus pertenencias. Afirmó que su hijo Thiago comparte ese rasgo, mientras que Mateo y Ciro se parecen más a su madre.

“Siempre fui obsesionado del orden. Es más,la cambié yo a ella. Ahora estamos al mismo nivel, pero al principio ella era un desastre”, mencionó.

Messi también habló de su forma de expresar afecto. Aseguró que se considera romántico, aunque poco demostrativo. Explicó que prefiere los detalles y los gestos simples para hacer sentir bien a la persona que ama. Reconoció que Antonela es más expresiva, pero con el tiempo adaptó su manera de demostrar cariño.

Otro aspecto que llamó la atención fue su necesidad de momentos de soledad. El jugador indicó que disfruta estar solo cuando la dinámica familiar se vuelve intensa. Añadió que le gusta tener su día estructurado y que los cambios imprevistos en los planes afectan su estado de ánimo.

En cuanto al entretenimiento, Messi comentó que suele ver series junto a Antonela. Entre las más recientes mencionó Envidiosa, disponible en Netflix, la cual calificó como una producción de calidad. Señaló que no se limita a contenidos argentinos y que consume programas de streaming a través de clips en redes sociales. Indicó que pasa tiempo en TikTok.

Además, contó que sigue programas de televisión como LAM para mantenerse informado sobre la actualidad del espectáculo. Relacionó ese interés con la influencia de su madre. También dijo que observa MasterChef Celebrity Argentina.

La entrevista incluyó una revelación sobre su historia con Antonela Roccuzzo. Messi recordó que se conocen desde los seis años y que el vínculo comenzó en la infancia. Explicó que, tras mudarse a Barcelona, perdieron contacto durante varios años. Más adelante retomaron la comunicación mediante mensajes y correos electrónicos.

Relató que el reencuentro definitivo ocurrió durante un viaje a Rosario, cuando tenía alrededor de 20 años. A partir de entonces, los encuentros fueron más frecuentes. Señaló que en ese momento entendió que ella era la mujer de su vida y que la relación se dio de manera natural, sin imposiciones.

La entrevista dejó ver un Messi íntimo y cotidiano, enfocado en su familia, sus hábitos y su vida fuera de las canchas, en un formato que generó alta expectativa desde su anuncio en redes sociales.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.