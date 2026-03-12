Warren Madrigal estuvo cerquísima de anotarle al Inter Miami de Messi (video)

Warren Madrigal disputa el balón con Lionel Messi. Además, Matthew Corcoran también trata de ayudarle al tico, en el partido entre Nashville e Inter Miami, en Concachampions.

Defendiendo los colores del Nashville SC, el futbolista costarricense Warren Madrigal estuvo cerquísima de anotarle al Inter Miami de Lionel Messi en el GEODIS Park, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Luego de una acción colectiva rápida y vistosa de su club, el tico sacó un remate que caprichosamente salió desviado.

Nadie lo podía creer, ni siquiera él mismo, porque el rostro de Warren Madrigal no necesitaba ningún tipo de descripción, hablaba por sí solo.

Este partido quedó 0-0 y corresponde al pulso de ida de este emparejamiento en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

No solo Warren Madrigal se quedó con las ganas de anotar, porque el propio Messi tampoco pudo marcar, estando a las puertas del gol 900 en su carrera.

El astro argentino, que convirtió su tanto 899 el sábado anterior ante DC United en la MLS, estuvo los 90 minutos sobre el césped del GEODIS Park y fue la principal arma ofensiva del Inter Miami.

Warren Madrigal fue titular en este encuentro de la Copa de Campeones de Concacaf y actuó 68 minutos. Él salió del campo, cediéndole su lugar a Alex Muyl.

Pero no fue el único costarricense dentro de la cancha en este partido de Concachampions, porque el equipo arbitral fue 100% tico.

El duelo lo dirigió Juan Gabriel Calderón, asistido por Juan Carlos Mora y William Arrieta. Josué Ugalde fungió como cuarto árbitro; mientras que David Gómez se encontraba en el VAR.

Durante el juego, el mexicano-argentino Germán Berterame gozó de la ocasión más clara del equipo de Javier Mascherano en el minuto 57, cuando remató desviado un rebote en el corazón del área.

Nashville, la víctima favorita de Messi desde su llegada a la MLS en 2023, dispuso de más oportunidades para sacar ventaja en la eliminatoria pero chocó con una gran actuación del arquero canadiense Dayne St. Clair.

Warren Madrigal y Lionel Messi fueron titulares en el partido entre Nashville SC e Inter Miami en los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf. (CHRIS CARTER/Getty Images via AFP)

El juego de vuelta de esta llave, a celebrar el 18 de marzo, será el último partido del Inter en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

La razón es que el 4 de abril, el equipo floridano inaugurará su flamante nueva cancha en Miami, en un duelo ante el Austin por la liga norteamericana.

NOOOO WARREN😫❌



El tico falló una clara para poner el primero ante el Inter Miami⚽️



▶️Todos los juegos de la 🏆Concacaf #ChampionsCup en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/fAFyzikbEP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 12, 2026

Resultados en ida de octavos de final de Concachampions

Philadelphia 0-1 América

Monterrey 2-3 Cruz Azul

LAFC 1-1 Alajuelense

Nashville SC 0-0 Inter Miami

LA Galaxy 3-0 Mt. Pleasant

San Diego 3-2 Toluca

Jornada para este jueves en Concachampios