¿Titular otra vez? Warren Madrigal quiere marcar territorio en la MLS

Warren Madrigal ya debutó oficialmente con el Nashville SC de la MLS. Lo hizo a mitad de semana, por la Copa de Campeones de la Concacaf, en la victoria 2-0 contra Ottawa; sin embargo, ahora tendrá por fin el esperado arranque del torneo regular.

El Nashville SC jugará este sábado a las 7:30 p. m. contra el New England Revolution, en un partido que puede marcar la tendencia del inicio de temporada para Madrigal si repite como titular. En el primer encuentro, ante Ottawa, fue estelar y disputó 81 minutos.

Durante la pretemporada, Warren logró destacarse con dos anotaciones en partidos amistosos y es uno de los fichajes que más expectativa genera. Madrigal llegó a Nashville con el cartel de seleccionado tico y como una de las principales figuras ofensivas del Saprissa.

El delantero firmó con el club amarillo de la MLS luego de regresar a Saprissa para el campeonato anterior, tras su paso por el fútbol formativo de España con el Valencia Mestalla, filial del Valencia.

El tico generó interés en el club europeo por su ficha, pero la lesión que sufrió en la última Copa Oro, en 2025, frustró toda posibilidad de transferencia, ya que se trató de una fractura de peroné.

En la acción de otros ticos en Estados Unidos, el Minnesota United de Kenyel Michel se enfrentará al Austin FC a las 7:30 p. m.

Por otra parte, el arquero Keylor Navas tendrá un duro reto el próximo domingo, cuando su club, Pumas, se mida ante Monterrey a las 5 p. m.

El partido es clave para Pumas, que es tercero en la clasificación con 12 puntos, mientras que Monterrey suma 10 unidades en el quinto puesto. El líder es Chivas, con 18 puntos.