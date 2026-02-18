Warren Madrigal brilla en su estreno oficial con el Nashville

Warren Madrigal fue un luchador en la ofensiva del Nashville contra el Ottawa, por la Copa de Campeones de la Concacaf.

Warren Madrigal comenzó con el pie derecho su aventura como legionario en la MLS. El exjugador del Saprissa fue titular en el partido en que el Nashville venció 2-0 al Ottawa, por la Copa de Campeones de la Concacaf.

El delantero nacional jugó 81 minutos y mostró las características que lo llevan a marcar diferencia. El tico se vio aguerrido, buscó el uno contra uno ante los defensas rivales y luchó en los balones aéreos.

De esta forma, el costarricense inicia oficialmente su andadura en el exterior, luego de haber regresado a Saprissa tras la Copa Oro 2024, cuando sufrió una fractura de peroné con la Selección Nacional.

Madrigal, en la pretemporada del Nashville, consiguió marcar dos dianas, lo que le valió para colocarse como titular de su escuadra en el primer juego competitivo de 2026.

Ahora, el Nashville se concentra en su primer cotejo de la MLS, que será el próximo sábado a las 7:30 p. m. (hora de Costa Rica) contra el New England Revolution. Posteriormente, deberá asegurar su clasificación a la siguiente ronda de la Copa de Campeones cuando reciba al Ottawa el 24 de febrero, con dos goles de ventaja en la serie.

Warren Madrigal vive su segunda experiencia como legionario, pues en la temporada 2023-2024 estuvo en el Valencia Mestalla, filial del Valencia de España, institución que mostró interés en comprar su ficha; sin embargo, el nacional sufrió la lesión con Costa Rica que frustró esa posibilidad.

Así, en la actuación de los ticos que juegan fuera del país en la Copa de Campeones de la Concacaf, lo de Warren es una buena noticia. En contraste, el técnico costarricense Jeaustin Campos sufrió una paliza histórica con el Real España de Honduras ante Los Ángeles FC: derrota 6-1 en territorio hondureño.