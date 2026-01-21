De Saprissa a la MLS: El cambio de vida de Warren Madrigal y los ‘socios’ que lo recibieron en EE. UU.

Warren Madrigal ganó el premio al mejor juvenil del fútbol tico en 2023, esto cuando jugó con Saprissa.

Warren Madrigal, delantero costarricense que pasó del Saprissa al Nashville de la MLS, encontró en su nuevo club algunos “aliados” necesarios para que su proceso de adaptación sea más sencillo.

El exjugador morado se topó con varios hispanohablantes en el vestidor, lo cual le permite al ariete sentir mayor confianza en el camerino y, además, entender mejor las instrucciones grupales.

Madrigal tiene bases de inglés; sin embargo, debe soltarse a la hora de hablarlo y terminar de perfeccionarlo.

En Nashville, el jugador está junto a los hondureños Bryan Acosta y Andy Nájar, el mexicano Jonathan Pérez, el argentino Christian Espinoza y el colombiano Jeisson Palacios.

Madrigal se vinculó por completo a los entrenamientos de su nuevo club desde hace semana y media, con el fin de estar a tono para el inicio de la temporada regular de la MLS (21 de febrero), además de la participación en la Copa de Campeones de la Concacaf.

El 17 de febrero, Nashville se las verá frente al Ottawa, en la primera ronda del torneo de la Concacaf.

El jugador tico, según conoció La Nación, está muy conforme con el paso que dio al llegar a la MLS, sobre todo por el nivel de profesionalismo y el cuidado de primer mundo que se le brinda al futbolista.

Warren Madrigal da el salto a Estados Unidos a los 21 años, luego de un paso por el Valencia de España en 2024. El delantero generó interés en España, pero durante una Copa Oro con la Selección Nacional sufrió una grave lesión que frustró su llegada definitiva al conjunto ché.