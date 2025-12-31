Saprissa confirma el destino de Warren Madrigal; vea cuánto se ganará el club morado

Warren Madrigal, durante un entrenamiento con Saprissa el pasado Torneo de Apertura 2025.

El Deportivo Saprissa confirmó de manera oficial el traspaso de Warren Madrigal a un club de la MLS.

“Warren Madrigal fue transferido de manera definitiva al Nashville Soccer Club, tras llegar a un acuerdo entre ambas instituciones", indica un comunicado difundido este miércoles 31 de diciembre.

La noticia ya había trascendido días atrás y solo faltaba el sello definitivo. Esta será la segunda oportunidad como legionario para el atacante de 21 años, que ya tuvo un paso por el Valencia Mestalla de España (sucursal de la Primera División), en el 2024, aunque también figuró en varias convocatorias con el primer equipo y hasta disputó un partido de Copa del Rey.

Cuando se negociaba su traspaso definitivo, Warren sufrió una fractura de peroné con la Selección en la pasada Copa Oro. Se recuperó con Saprissa, jugó en el pasado Torneo Apertura y ahora alista maletas para una nueva aventura.

Según informó el club, desde su debut en el año 2020 Madrigal ha disputado 100 partidos con la camisa morada, para 19 goles y 9 asistencias. También ha ganado cuatro títulos nacionales y una Recopa.

Aunque no se habló públicamente de montos exactos, La Nación supo que el cuadro morado recibirá una suma superior a los 500 mil dólares (unos ₡253 millones).

El Nashville FC fue recientemente la casa de otro futbolista proveniente de Saprissa, Randall Leal, quien militó en el club de Tennessee entre 2020 y 2024.