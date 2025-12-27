‘Voy a adoptar’: Lindsay Camila, entrenadora de la Selección Femenina, anuncia su decisión de ser madre

Lindsay Camila afirma sentirse muy contenta con el reto que asumió con la Selección Femenina de Costa Rica.

Detrás de la estratega que dirige a la Selección Femenina de Costa Rica, se esconde una mujer de 43 años que entiende, mejor que nadie, que la vida puede cambiar en un segundo.

Lindsay Camila se encuentra hoy en su natal Brasil, en Campinas, a unos 100 kilómetros de Sao Paulo, rodeada de los suyos, recargando energías entre el asado familiar de Navidad y las fiestas de Año Nuevo en la playa.

Sin embargo, su mente ya está puesta en objetivos claros para 2026 con la “Sele” Femenina; pero también en una decisión que marcará su vida para siempre y que va mucho más allá de un partido de fútbol. Aunque ya no puede tener hijos, será madre, a través de la adopción.

Al contar esto, la entrenadora se pone de espejo para que las jugadoras que dirige se reflejen en ella, analicen algunas cosas y, de paso, también vean que no hay imposibles de ningún tipo.

Una lesión de tobillo, que comenzó de la forma más insólita al saltar una grada para llegar a su vehículo después de un entrenamiento, amenazó con arrebatarle no solo el fútbol, sino su movilidad.

“Estuve 53 días con un fijador externo, en silla de ruedas. El médico me dijo que no volvería a jugar, que no volvería a correr ni a hacer nada; incluso que si no me cuidaba podía perder el pie por infecciones”, relató Lindsay Camila en una entrevista que concedió a La Nación en las instalaciones del Proyecto Gol.

Ahí habló de su vida sin filtros, pero con la serenidad de quien ya venció al destino. La estratega brasileña no es de las que se rinden. Además, cuenta que esa misma terquedad que hoy le reconoce su propia madre es la que la llevó a levantarse de aquella silla de ruedas.

“El primer objetivo fue volver a caminar. Meses después estaba en la caminadora corriendo. Cuando pongo algo en mi cabeza, nadie me lo quita”, afirmó Lindsay Camila.

Una lesión seria le cambió la vida y esa fuerza de voluntad la empujó casi de inmediato al banquillo, donde descubrió que su pasión podía ser aún más grande dirigiendo que jugando.

Hoy, establecida en una etapa de madurez, Lindsay mira hacia atrás con honestidad. Confiesa que el fútbol la absorbió tanto que postergó su vida personal, enfrentándose ahora a una menopausia precoz.

“Lo pienso y no tuve hijos, es algo de lo que me arrepiento porque estaba con mi pareja de años y el trabajo no me lo permitió y ya en este momento mi organismo no puede”, confesó.

No obstante, la directora técnica de la Selección Femenina de Costa Rica no se queda en el lamento; sino que ya tiene definido que será mamá.

“Estoy decidida a adoptar un niño o una niña. Quiero tener una familia. Ahora que estoy muy contenta de estar donde estoy, es hora de mejorar esta parte personal mía; no importa si es hombre o mujer, será mi hijo o mi hija, y lo voy a amar como si lo hubiese llevado en mi vientre”, confesó Lindsay Camila.

El fútbol lo combinará con este nuevo reto y sabe que para eso, contará con el apoyo de su madre, quien planea viajar a Costa Rica en los primeros meses del año para conocer el país, y de paso, acompañarla en el proceso de adopción.

Enamorada de Costa Rica

A pesar de llevar poco tiempo en el país, Lindsay Camila habla de Costa Rica con el brillo de quien vive un romance nuevo.

“Es como cuando se empieza con un novio, estoy enamorada de todas las cosas; lo único son las presas y los precios muy caros, hasta pintarse las uñas es caro, pero todo lo demás muy bien”, destacó.

Cuenta que su conexión con las jugadoras costarricenses fue inmediata. Destaca en ellas la inteligencia y las ganas de defender la camiseta nacional, algo que la motiva a trabajar doblemente en enero, cuando regrese de Brasil para planificar el difícil encuentro de febrero, de visita contra Bermudas.

Lindsay Camila conversó con 'La Nación' con un café en mano en el Proyecto Gol. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)

Su filosofía es clara y se basa en profesionalismo absoluto, hasta en la famosa la mejenga del queque.

“Yo bromeo con las jugadoras, les digo: ‘¿Quiere tener dinero? Haga goles... ¿Quiere ser rico? No importa la posición, haga gol’. Pero siempre hay que ser inteligente, porque en el fútbol todo pasa muy rápido; podemos estar muy alto y pasar hasta abajo muy rápido”, reflexionó.

Entre la fe y la playa

“Hicimos un asado el 24 y el 25 comimos lo mismo de la noche anterior con mi mamá; mientras que por el lado de mi papá la familia es muy religiosa, evangélicos y en la noche hay que cenar en la mesa y al día siguiente muchas oraciones. Son muy diferentes y a mí me encanta estar entre los dos y con los dos”, contó la directora técnica.

Mientras que la tradición dicta que el Año Nuevo lo recibe en la playa, en un ambiente de fiesta y asegura que estar con su gente le hace muy bien.

“Me encanta reírme, ahora con 43 años estoy aprendiendo a cuidar de mí, porque antes solo pensaba en trabajar. Amo mirar series y películas, fútbol, viajar, hasta decir cosas idiotas con los amigos; pero también soy muy seria con el trabajo, que para mí sigue siendo prioridad, solo que ahora trato que no me consuma tanto”, destacó.

Desde niña practicó muchos deportes, como ballet, voleibol, baloncesto y natación, pero el fútbol es lo que más le gustaba y lo jugaba con sus primos, que son mayores que ella.

“Yo miraba juegos, sabía todos los jugadores y no sé por qué, porque mi mamá es muy mala en deportes, mi hermana es peor, mi hermano no sé, porque lo mejor que hace es jugar PlayStation”, dijo entre risas.

Aseguró que mucha gente no lo cree, pero hay personas que nacen con el deporte en sus venas, como ella, al definirse coom muy apasionada por el fútbol.

“Me encanta ver juegos e ir a los estadios. Yo si era mejor que mis primos, eran más grandes que yo y lograba jugar contra ellos. No me dejaba y estuvo bueno, porque me hizo más fuerte, con personalidad para poder buscar la vida, sin miedo a emprender retos en otros países”.

En aquel momento de la lesión, ni siquiera tuvo mucho tiempo en pensar que se acabó el fútbol para ella como jugadora, porque de una vez le plantearon que dirigiera en ligas menores.

“Jugué en Francia, España, Portugal y en Brasil; pero como entrenadora llegué más lejos, a selecciones, estuve en Arabia gané torneos importantes. Entonces, hoy puedo decir que soy mejor DT de lo que fui como jugadora, los éxitos han sido más grandes”, reflexionó.

Lindsay Camila regresará a Costa Rica en enero, no solo con el objetivo de llevar a la Selección a lo más alto, sino con la maleta llena de sueños personales.

Quiere traerse a su perrita que aún espera en Brasil y, sobre todo, iniciar el camino para convertirse en la madre que siempre soñó ser. Porque para ella, tanto en la cancha como en la vida, “la posibilidad de ganar más juegos viene con el trabajo”.