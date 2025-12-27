Puro Deporte

‘Voy a adoptar’: Lindsay Camila, entrenadora de la Selección Femenina, anuncia su decisión de ser madre

Lindsay Camila contó a ‘La Nación’ lo que pocas personas saben sobre la entrenadora de la Selección Femenina de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín
Lindsay Camila afirma sentirse muy contenta con el reto que asumió con la Selección Femenina de Costa Rica.
Lindsay Camila afirma sentirse muy contenta con el reto que asumió con la Selección Femenina de Costa Rica. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

