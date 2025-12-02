Lindsay Camila habla de su primera impresión al dirigir a la Selección de Costa Rica

Lindsay Camila vio cosas buenas en su inicio con la Selección Femenina de Costa Rica.

Lindsay Camila se estrenó como directora técnica de la Selección Femenina de Costa Rica, en un partido que la Tricolor ganó de visita por 1-2 ante Granada.

Ese juego marcó el arranque del camino al Mundial 2027 de Brasil, así como de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

“Estoy contenta, emocionada por empezar, tuvimos muchas oportunidades. No sabíamos nada del oponente, no sabíamos cómo jugaban y nos sorprendió, porque jugó con una línea muy alta, pero pudimos ver que tuvimos mucha oportunidad para marcar”, expresó Lindsay Camila.

La brasileña se nota entusiasmada por su estreno con la “Sele” Femenina y lo que pasó su estreno le da buena espina.

“Me gustó, pero lo podemos hacer mucho mejor, lograr los goles y vamos a trabajar para que podamos hacer más goles. Es un camino, ganar es importante por la confianza, porque las rivales eran rápidas y fuertes. Empezamos bien”, citó Lindsay Camila.

La Selección Femenina sostendrá un amistoso contra México este martes 2 de diciembre, a puerta cerrada, en el Proyecto Gol.