Lindsay Camila se declara lista para debutar como entrenadora de la Selección de Costa Rica

Lindsay Camila fue presentada el pasado 5 de noviembre como la directora técnica de la Selección Femenina de Costa Rica.

Lindsay Camila ha vivido cosas importantes en el fútbol, pero ella asegura que dirigir a la Selección de Costa Rica es el punto más alto de su carrera, con el sueño de por medio de lograr la clasificación al Mundial Femenino de Brasil 2027.

El estreno de la brasileña en el banquillo de la Tricolor será este sábado 29 de noviembre, a las 5:30 p. m. (hora de Costa Rica) de visita contra Granada, en el inicio del camino hacia ese gran objetivo.

A pesar del poco tiempo entre su nombramiento y lo que será su debut en un partido que ella considera clave, Lindsay Camila cuenta qué se ha encontrado al dirigir sus primeras prácticas. También deja ver parte de lo que plasmará este sábado, en el partido entre Granada y Costa Rica en el Estadio Atlético Kirani James.

Estas son las consultas que ella respondió desde Granada, a través de la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol:

- ¿Qué tanto le cambia el plan la baja por lesión de María Paula Salas, sabiendo que es la goleadora inamovible de la Selección y que Sofía Varela tampoco fue convocada por lesión?

- Son las goleadoras, siempre cambia algo, pero como estamos empezando, no puedo decir que va a cambiar mucho porque estamos empezando con el modelo de juego y entrenamientos. Es una pena que no estén acá, pero espero que para la próxima fecha FIFA podamos contar con ellas también.

- ¿Qué ha podido ver del rival?

- Nada todavía... Tienen una jugadora de una universidad de Estados Unidos y una que juega en segunda división en Inglaterra, pero buscamos en muchos medios y en muchos sitios y no encontramos casi nada. Está muy difícil analizar al rival, vamos con los ojos cerrados.

- ¿Qué le ha parecido el talento de estas jugadoras y cuál cree que es el futuro de esta Selección Femenina en el camino mundialista?

- Talento tienen mucho, puedo decir que son jugadoras inteligentes, que comprenden muy bien lo que estamos pidiéndoles a ellas. Técnicamente una evolución muy buena, tenemos jugadoras con velocidad, tenemos jugadoras con muchas diferencias de estilos de juego.

”Vamos a empezar este sábado y con los entrenamientos vamos a trabajar mucho para lograr el objetivo que es ir a la Copa del Mundo”.

- ¿Qué les pedirá a las jugadoras para este primer partido con el que empieza el camino al Mundial?

- A jugar con ganas, a dar lo máximo, hacer lo que saben hacer respecto al oponente, que sea más fuerte. No importa cómo sea el oponente, tenemos que jugar con nuestra idea, con nuestro objetivo y hacer lo máximo siempre.

- ¿Qué tan importante sería empezar con un buen resultado, porque es la primera parte de una eliminatoria relativamente corta?

- Muy bien, en Brasil decimos que la primera es un camión que es muy fuerte, que es muy pesado. El primer juego dice casi todo de cómo va a ser el torneo. Es muy importante que logremos en este primer juego dar nuestro máximo y pensar que no hay otro resultado que no sea ganar el juego.

- Llegó al país con un recorrido importante en Europa y en Sudamérica. ¿Cómo ha respondido el grupo a su metodología en estos primeros días de trabajo y qué ajustes se han hecho para adaptar su perfil a las futbolistas costarricenses?

- Son muy inteligentes, ellas comprenden muy rápido. Claro que la principio, como no teníamos a todas las jugadoras para enseñar el modelo de juego, para hablar sobre todo, pero podemos ver muchas cosas buenas. Ellas comprenden las cosas y son muy inteligentes.

”Ya estamos muy alineadas en lo que queremos. Cambiamos un poco la manera de jugar, porque me gusta jugar más vertical. Hay algunos cambios, como intentar tener la posesión de la bola en el campo adversario.

”Claro que en fechas FIFA no hay mucho tiempo de trabajar, pero creo que ganamos mucho tiempo con los entrenamientos que estamos teniendo”.

¿Quiénes integran la Selección Femenina?

Porteras: Noelia Bermúdez, Daniela Solera y Génesis Pérez.

Defensas: Daniela Cruz, Marian Solano, María Paula Coto, Fabiola Villalobos, Mariana Benavides, Valeria del Campo, Stephannie Blanco, Jimena González y Josselyn Briceño.

Volantes: Raquel Rodríguez, Sheika Scott, Emily Flores, Katherine Alvarado y Gloriana Villalobos.

Delanteras: Hilary Corrales, María Paula Arce, Melissa Herrera, Alexa Herrera, Carolina Venegas, Priscila Chinchilla, Catalina Estrada y Pamela Elizondo.