A Lindsay Camila le agrada pensar en ser parte de la profesionalización del fútbol femenino en Costa Rica

Lindsay Camila se estrenará con la Selección Mayor Femenina de Costa Rica en el inicio de la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027

Por Fanny Tayver Marín
05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
Lindsay Camila cree que el fútbol femenino de Costa Rica ha dado pasos importantes para ir creciendo. (Jose Cordero/José Cordero)







