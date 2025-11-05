Puro Deporte

Lindsay Camila, técnica de la Selección Femenina de Costa Rica sobre su estilo de juego: ‘Soy una falsa brasileña’

Lindsay Camila brindó sus primeras impresiones al ser la nueva directora técnica de la Selección Mayor Femenina de Costa Rica

Por Fanny Tayver Marín
05/11/2025, San José, Museo de Arte Costarricense, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol Osael Marot y el Gerente Deportivo de la federación Ignacio Hierro presentan a la nueva entrenadora de la selecci'on mayor femenina de Costa Rica Linsay Camila y el asistente técnico Conrado Vieira.
Lindsay Camila fue presentada como la nueva directora técnica de la Selección Femenina de Costa Rica. Ella llega con el asistente Conrado Vieira. En la imagen los acompañan Ignacio Hierro y Osael Maroto. (Jose Cordero/José Cordero)







Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

