Lindsay Camila, técnica de la Selección Femenina de Costa Rica sobre su estilo de juego: ‘Soy una falsa brasileña’

Lindsay Camila fue presentada como la nueva directora técnica de la Selección Femenina de Costa Rica. Ella llega con el asistente Conrado Vieira. En la imagen los acompañan Ignacio Hierro y Osael Maroto.

La brasileña Lindsay Camila Teles de Carvalho fue presentada oficialmente como la nueva directora técnica de la Selección Mayor Femenina de Costa Rica y no le preocupa el tiempo, a pesar de que el primer partido en la eliminatoria rumbo al Mundial de Brasil 2027 será el 29 de noviembre contra Granada.

Su currículo habla por sí solo, con trayectoria en el fútbol masculino y femenino. Hasta ahora, el logro más destacado de la técnica de 43 años fue convertirse la primera mujer entrenadora en ganar la Copa Libertadores Femenina, título que consiguió en 2021, al mando del club brasileño Ferroviária.

Al emitir sus primeras declaraciones en el Museo de Arte Costarricense, en La Sabana, y sentada al lado del presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Osael Maroto, y del director de Selecciones Nacionales, Ignacio Hierro, Lindsay Camila fue muy clara.

Para ella, esos títulos que la respaldan tienen importancia, pero los ve como parte del pasado. Hoy, afirma que lo más grande para ella es este reto que asumió con la Sele Femenina de Costa Rica.

LEA MÁS: Así convenció la Selección de Costa Rica a su nueva DT: Una ganadora de Copa Libertadores de América

“Esto es el punto más alto de mi carrera al estar representando esta camiseta. Si pensamos que un equipo puede estar en la Copa del Mundo, es en lo que piensa todo entrenador. Para mí esto es lo más grande, imaginarme estar en la Copa del Mundo es algo grande”, manifestó Lindsay Camila.

Después de pronunciar eso, contó que en Brasil es común que se diga que la casa del vecino es más bonita, y que nunca se ve la propia.

“Y es lo contrario, acá es un país que juega Mundiales, y tenemos que mirar que es un equipo bueno, que la Federación está trabajando bien. Para un entrenador un Mundial es un Mundial, unos Juegos Olímpicos son unos Juegos Olímpicos y entonces este es el objetivo, hay que pensar todos los días en esto”, citó.

Lindsay Camila afirma que Costa Rica le ofrece algo que siempre soñó: dirigir a un equipo en busca del boleto a un Mundial Mayor. (Jose Cordero/José Cordero)

¿A qué juegan sus equipos? “Si me pregunta por el modelo de juego, yo soy una falsa brasileña (ríe…), porque me gusta ser objetiva, trabajar, tener posesión de balón. Me gusta buscar el gol y no sé si soy capaz de decir cómo juego, me gusta trabajar bien en la cancha, me encantaría que puedan ver los juegos y responder”, subrayó.

Añadió que ha visto videos de Centroamérica y cree que con el talento que hay en el país, en la Sele Femenina pueden adaptarse a lo que ella quiere y hacer algo muy bueno.

“Tenemos material para hacer un buen fútbol”, destacó Lindsay Camila, quien llega acompañada por el asistente Conrado Vieira. Además, ha estado en contacto y asesorándose muy bien con el técnico de la Sub-17, Édgar Rodríguez; así como con la técnica de la Sub-20, Patricia Aguilar.

Lo que sabe del fútbol femenino tico

Lindsay Camila cuenta que ya había estado en 2023 en Costa Rica y que quedó encantada con el país y con lo que vio en el plano futbolístico.

Ya conocía a algunas jugadoras, porque siempre ve muchos partidos, principalmente en los que participan las legionarias, o encuentros de Selección.

“Si digo que he mirado juegos de acá no es verdad, pero he mirado los juegos de Centroamérica, he visto la Selección que ha estado allá, las jugadoras y agradecer a la Federación que ha hecho un buen trabajo, que ha ganado otra vez”, reseñó.

Antes de las justas regionales, la Sele Femenina llevaba más de un año sin ganar. Fueron doce partidos sin victorias.

Ella se compromete a ver todos los partidos y estar en los estadios para llamar a las jugadoras que comprenda que pueden ser parte de su plan.

“Tenemos de objetivo la Copa del Mundo, tenemos que estar, vamos a trabajar mucho y queremos hacer lo mejor para que esta eliminatoria salga bien y que podamos lograr llegar al torneo. El soporte está siendo importante para que tengamos toda la preparación para estos juegos. Estoy segura de que vamos a trabajar fuerte para llegar al Mundial y la prioridad es esa”, aseguró.

Lindsay Camila fue la primera en vestir la nueva camisa de la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

Aunque dirigirá a la Selección Mayor, también estará cerca de las otras selecciones nacionales.

“Pensando en 2031, voy a estar cuando pueda con la Sub-17, la Sub-20 y la Sub-15, porque cuando pensamos en un entrenador, pensamos solo en la cancha, en el campo de juego, pero la idea es que tengamos un Mundial acá en el país y hay que preparar, hay que comprender cómo hacerlo”, citó.

Lindsay Camila: ‘El trabajo está bien hecho’

Para ella, el fútbol femenino de Costa Rica tiene un crecimiento importante y un buen futuro. Y que hay hechos a los que ella les da valor, como la medalla de oro que obtuvo la Tricolor en los recientes Juegos Centroamericanos.

O el papel en el Mundial Sub-17, donde asegura que el partido que hizo Costa Rica ante Brasil fue muy bueno, y que ese representativo patrio estuvo cerca de avanzar. O que la Selección Sub-20 también está clasificada al Mundial.

“Esta generación que viene, con la Sub-17, la Sub-20 y la Mayor está siendo muy buena. El trabajo está bien hecho”, citó.

Consideró que un paso importante será hacer campamentos con esas jóvenes, porque muchas veces jugar en la Mayor no es fácil y que eso ayuda a que cuando les llegue el momento, ya estén adaptadas.

Prefiere no ver al pasado y esa incertidumbre que atravesó el fútbol femenino, sin tener claro si habría torneo o no; sino que se enfoca en mirar desde los esfuerzos para relanzar el torneo y buscar la manera de que sea competitivo.

“El campeonato nacional siempre es muy importante y siempre cada año veo que acá Liga Deportiva Alajuelense está ganando hace tiempo, pero si vemos en otros países, también pasa eso”, apuntó Lindsay Camila.

Recordó que en Brasil, Corinthians muchas veces gana el campeonato y el torneo está mejorando.

“Si quitamos a Estados Unidos, en los otros países, siempre un equipo va ganando muchos años, porque este equipo está estructurado, tiene las jugadoras, y si ves los juegos no hay distancias muy largas o resultados muy abultados”, analizó.

Para efectos de la Selección, indicó que por lo general siempre habrá una mezcla con legionarias y jugadoras del medio local.

Lindsay Camila se ve entusiasmada, y entre risas dice que ya se siente familiarizada con estas palabras: “mae” y “pura vida”.