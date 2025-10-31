Fútbol

Así convenció la Selección de Costa Rica a su nueva DT: Una ganadora de Copa Libertadores de América

La Selección de Costa Rica sumará a su banquillo a una entrenadora de corte internacional

Por Esteban Valverde
Lindsey Camila entrenadora
Lindsay Camila, antes de ser entrenadora de la Selección Femenina de Costa Rica, se hizo cargo del Ittihad de Arabia Saudí. (Instagram de Lindsey/Instagram de Lindsey)







Lindsay CamilaSelección de Costa RicaSelección Femenina de Costa Rica
Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

