Así convenció la Selección de Costa Rica a su nueva DT: Una ganadora de Copa Libertadores de América

Lindsay Camila, antes de ser entrenadora de la Selección Femenina de Costa Rica, se hizo cargo del Ittihad de Arabia Saudí.

La Selección de Costa Rica Femenina contará a partir de la próxima semana con una entrenadora de primer nivel, acostumbrada a la alta exigencia y quien se dejó convencer por un proyecto a largo plazo, sobre todo la sedujo enormemente ser la cabeza de una selección que será sede de una Copa del Mundo Femenina Mayor.

La Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) tiene lista la llegada de Lindsay Camila, entrenadora brasileña, quien será la encargada de dirigir la Selección Mayor Femenina.

La entrenadora, que ganó en 2021 la Copa Libertadores con el Ferroviária de Brasil, llegará en principio para el proceso hacia 2027; no obstante, ya se ha conversado con ella sobre la posibilidad de que continúe liderando a la Nacional de cara a 2031.

Costa Rica será sede, junto con México, Jamaica y Estados Unidos, del Mundial Femenino Mayor 2031, por lo que desarrollar un proyecto que destaque y supere las expectativas es una de las metas del actual Comité Ejecutivo, liderado por Osael Maroto.

Lindsay es una entrenadora formada en el Olympique Lyon de Francia y cuenta, además, con amplia experiencia en la dirección de selecciones menores de Brasil, donde fue parte del cuerpo técnico que tuvo a su cargo dos procesos Sub-17 y uno Sub-15.

Desde la Federación ven con muy buenos ojos su incorporación, sobre todo porque puede darle un salto de calidad táctica al plantel patrio. Además, es una entrenadora acostumbrada a trabajar en el profesionalismo, lo que podría acercar a la Selección a ese nivel competitivo.

Ante esto, parte de los argumentos que utilizó la FCRF para ganar puntos y contar con Lindsay fue el Mundial de 2031, el cual, aunque no formó parte directa de la negociación, sí estuvo presente en las conversaciones.

“Sin duda, lo ideal es que este mismo cuerpo técnico se encargue de ese proceso. Esperamos que en esta primera fase le vaya muy bien, para poder desarrollar los siguientes pasos”, mencionó una fuente federativa al respecto.

La timonel también tuvo experiencia en el Atlético Mineiro de su país. El aspecto económico no fue una traba para llegar a un acuerdo, debido a que Costa Rica ya tenía un presupuesto atractivo para el puesto desde que trajo a Beni Rubido, hoy entrenador del Atlético de Madrid Femenino.

La brasileña llegará la próxima semana a territorio costarricense, donde tendrá un acto de presentación y luego comenzará su trabajo como cabeza de la Femenina, esto con la mira puesta en el camino eliminatorio para Brasil 2027, la Copa del Mundo que será la antesala al gran reto de Costa Rica como país (2031).