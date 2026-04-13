Puro Deporte

Violencia y cuatro heridos mancharon un clásico en Centroamérica (y aún así se jugó)

Un severo enfrentamiento entre aficionados, con disparos incluidos, sacudió este domingo el fútbol de Centroamérica

EscucharEscuchar
Por AFP
Uno de los heridos es transportado durante la trifulca en Honduras antes del clásico entre Olimpia y Motagua.
Uno de los heridos es transportado durante la trifulca en Honduras antes del clásico entre Olimpia y Motagua. (JOHNY MAGALLANES/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fútbol HondurasFútbol CentroaméricaViolencia en el fútbol
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.