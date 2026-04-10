Jeaustin Campos explota y anuncia a la prensa que se va del Real España, pero directiva no acepta renuncia

Jeaustin Campos se incorporó al Real España a mediados de 2024 y actualmente el equipo es líder de la Liga de Honduras.

El entrenador costarricense Jeaustin Campos no aguantó más y este jueves anunció a los medios de comunicación hondureños que no continuará al frente del Real España de Honduras.

El Real España perdió 3-2 como visitante ante el Club Deportivo Choloma y el estratega costarricense, una vez finalizado el compromiso, no dio conferencia de prensa, sin embargo, en declaraciones a Diario Diez de Honduras, sorprendió al afirmar que dejaba el cargo.

Sin embargo, Carlos Ordóñez, periodista y presentador de Deportes TVC, aseguró a La Nación que la junta directiva del Real España no le aceptó la renuncia a Campos y esperan reunirse este viernes para hacerlo cambiar de opinión.

Jeaustin salió muy molesto tras el compromiso, en el que su equipo en dos oportunidades estuvo adelante en el marcador. Sin embargo, “La Máquina” sufrió dos expulsiones y recibió un gol en el cierre del partido que le dio el triunfo a los locales, lo que enfureció al estratega costarricense.

“No voy a hablar de lo que pasó en el partido. Les acabo de decir a los jugadores que no voy a continuar en el Real España. Mi dignidad y mi prestigio valen más que situaciones como esta que se dieron. Tengo más de dos años de ver goles con la mano, penales que no son, favoreciendo a algunos para buscar y aquí se escoge quién es el campeón”, dijo Campos a Diario Diez de Honduras.

Como es su costumbre, Jeaustin no se mordió la lengua y arremetió contra la organización del fútbol de Honduras al sentirse afectado, luego de que su equipo perdiera de forma agónica.

“No quiero entrar en esos problemas y en esa podredumbre. Le dije a mis jugadores que mis respetos para todos los futbolistas de la liga, porque tienen un alto nivel de profesionalismo, a pesar de cómo son tratados y cómo son entrenados, con las pocas herramientas que puedan tener”, agregó Campos.

Jeaustin Campos “No soy un arlequín”

El entrenador, exdirigente de Saprissa y Herediano, aseguró que está cansado de luchar contra situaciones más allá del fútbol, donde su equipo, según él, se ha visto perjudicado.

“Soy un tipo muy competitivo, siempre quiero ganar. No busco que me favorezcan ni mucho menos, pero tampoco soy un arlequín de un circo. Esto fue un circo romano, un evento circense y la verdad mi profesionalismo no me permite estar en este tipo de eventos que lo que menos tienen es fútbol”, declaró Campos.

El experimenfado entrenador reiteró que se marcha y no piensa cambiar de opinión. Al momento de hablar con los medios de comunicación estaba firme en su decisión de marcharse del fútbol hondureño.

“Se lo acabo de decir a los muchachos: yo no continúo. Y ni siquiera es por los jugadores o la dirigencia del Real España o del club; para que yo continúe tendría que cambiar un montón de cosas, y ¿quién soy yo para ir en contra, como el salmón, de una corriente poco transparente y poco decente?”, afirmó Campos.

Actualmente, el Real España es líder de la Liga de Honduras con 30 puntos después de 16 juegos, seguido por Motagua con 29 unidades, luego de 13 compromisos, y Olimpia con 26 puntos tras 16 partidos.