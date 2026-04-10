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Jeaustin Campos explota y anuncia a la prensa que se va del Real España, pero directiva no acepta renuncia

El entrenador Jeaustin Campos dio fuertes declaraciones contra la organización de fútbol hondureño, tras renunciar al Real España

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Por Juan Diego Villarreal
Jeaustin Campos llegó a mediados del 2024 al Real España, por lo que vive su segundo torneo en Honduras.
Jeaustin Campos se incorporó al Real España a mediados de 2024 y actualmente el equipo es líder de la Liga de Honduras. (Facebook del Real España/Facebook)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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