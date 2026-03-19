Jeaustin Campos estalla tras encararse con aficionados: ‘Que no vengan’

Jeaustin Campos, técnico costarricense del Real España de Honduras, no aguantó nada. Salió del banquillo y encaró a un grupo de aficionados, quienes, pegados a la malla, le gritaban de todo.

Su equipo le ganó 2-1 a Génesis por el torneo catracho y aun así, hubo molestias de algunos y Jeaustin explotó.

“Ganamos, ¿cuál es el problema? Va a entrar un jugador y vamos ganando 2-0. No ha puesto un pie en la cancha y ya empiezan a gritarle improperios a él y a mí por ponerlo, y empieza el cinismo.

“Si van a venir, que vengan a apoyar... y si no, que no vengan, de verdad que no vengan”, dijo Jeaustin Campos en la conferencia de prensa luego del partido, efectuado el miércoles, donde la escuadra de Campos ganó con dos goles del argentino Ángel Sayago.

Jeaustin se acercó a la malla que separa la cancha de la grada y se encaró con los fanáticos.

En la conferencia de prensa, el estratega contestó preguntas sobre lo sucedido y, fiel a su estilo, habló de lo sucedido.

“Me queda clarísimo por qué este equipo no ha sido campeón durante tanto tiempo”, destacó Jeaustin, quien ironizó con el tema de la venta de alcohol en los estadios.

“No sé si de repente hay que subirle el precio a las cervezas para que no se pongan un poquito más histéricos y así hacemos negocio”, dijo el técnico.

Jeaustin Campos, técnico del Real España de Honduras, volvió a tener un inconveniente. (Rafael Pacheco Granados)

Dentro de su intervención aseguró que “hay demasiadas vibras negativas: compañeros de ustedes, periodistas que dicen que son de Real España, la afición, exdirectivos. Hay un bagaje de malas vibras que eso es un yunque. Yo, la verdad, nunca lo he visto en mi vida y de verdad me duele mucho".

Por último, expresó que a él no le importa el tema de la crítica porque “tengo piel de lagarto”.

Hace solo unas semanas, un expresidente del club también increpó a Campos, luego de la goleada contra el LAFC por la Concachampions.

El Real España es líder con 25 puntos en 12 partidos, con un balance de siete triunfos, cuatro empates y solo una derrota. El equipo ha marcado 23 goles y ha recibido 16.