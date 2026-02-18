‘No venda humo’: Acusan a Jeaustin Campos de desconcentrarse por estar en conversaciones con la Fedefútbol

Los dardos no paran contra Jeaustin Campos en Honduras. El técnico del Real España es blanco de las críticas debido a la goleada que sufrió su equipo como local, 1-6 contra Los Angeles FC.

El cuadro catracho debutó en la Copa de Campeones de la Concacaf y se llevó tremenda humillación; Jeaustin argumentó que sus jugadores sufrieron de pánico escénico.

La derrota y las palabras de Campos encendieron la hoguera, muchos periodistas y aficionados piden su salida y uno de los más críticos fue Fuad Abufele, expresidente del Real España, quien durante el partido arremetió contra Jeaustin y su cuerpo técnico.

El dirigente usó su cuenta de X para denunciar, según su criterio, por qué Jeaustin se desconcentró del partido y salió apaleado por el conjunto de la MLS.

Toda la semana JC estuvo en pláticas con la federación de futbol de Costa Rica para dirigirla , se desconcentró , al final lo dejaron bailado , ahí está sus consecuencias , no preparó el partido de @rcdespana como debía ser. El culpable a partir de aquí es @eburbara si lo deja — Fuad Abufele Luque (@FuadAbufele) February 18, 2026

“Toda la semana JC (Jeaustin Campos) estuvo en pláticas con la Federación de Fútbol de Costa Rica para dirigirla (Selección), se desconcentró, al final lo dejaron bailado. Ahí están sus consecuencias, no preparó el partido de @rcdespana como debía ser. El culpable a partir de aquí es @eburbara (Elías Burbara, presidente del Real España) si lo deja”.

Abufele fue más allá y disparó con todo contra Jeaustin; dijo que quedará en la historia como el técnico con la peor goleada del Real España.

Inaceptable lo de JC hoy, el se come la pérdida , total culpa de él , como las finales y semifinales pasadas , va a quedar en la historia como el técnico que logró la peor goleada de @rcdespana en torneo internacional. — Fuad Abufele Luque (@FuadAbufele) February 18, 2026

“Inaceptable lo de JC (Jeaustin Campos), él se come la pérdida, total culpa de él; como las finales y semifinales pasadas. Va a quedar en la historia como el técnico que logró la peor goleada de @rcdespana en torneo internacional”, escribió el dirigente en sus redes sociales.

Abufele fue más allá al asegurar que lo del liderato del club es fortuito.

“Además, lo del primer lugar es circunstancial; un penal regalado contra Motagua nos da un punto y deja de sumar dos Motagua, lo de Marathón ya sabemos lo que pasó, nos da 3 y quita 3, así que no venda humo, señor Campos”.

Pese al señalamiento, y aunque la Fedefútbol no ha confirmado públicamente nombres, La Nación sabe que el nombre de Campos no está dentro de la terna que se analiza en estos días para el puesto de entrenador de la Selección.

Jeaustin Campos vivió un momento muy amargo en la Copa de Campeones de la Concacaf. (Albert Marín)

En X, algunos seguidores del Real España apoyaron al dirigente y otros manifestaron que la goleada no solo es culpa de Jeaustin.

“Gracias, Abufele, por bajar del palco a decirle a Jeaustin Campos lo que muchos queríamos decirle. No se canse de defender los colores de nuestro equipo”, escribió un usuario identificado como Jorge Rolando García.

Juan Nolasco opinó que, en el torneo de Honduras, Jeaustin sale a defenderse, pero que contra Los Angeles FC fue un desorden táctico y nunca se dio cuenta de sus errores.

Nery Ávila opinó que no hay nivel para competir y RIP señaló: “La displicencia de los jugadores no es culpa de Jeaustin Campos”.

Real España jugará el martes de la próxima semana el partido de vuelta en la ciudad de Los Ángeles, duelo donde necesita de un milagro para poder avanzar.