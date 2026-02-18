Puro Deporte

‘No venda humo’: Acusan a Jeaustin Campos de desconcentrarse por estar en conversaciones con la Fedefútbol

Expresidente del Real España usa sus redes sociales para atacar a Campos

EscucharEscuchar
Por Milton Montenegro

Los dardos no paran contra Jeaustin Campos en Honduras. El técnico del Real España es blanco de las críticas debido a la goleada que sufrió su equipo como local, 1-6 contra Los Angeles FC.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jeaustin CamposReal EspañaHondurasLos Angeles FCCopa de Campeones de Concacaf
Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.